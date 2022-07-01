Putin'den Finlandiya ve İsveç'e tehdit!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üye olması sonrası iki ülkede NATO askeri altyapısı kurulması durumunda “simetrik yanıt vereceklerini” söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Türkmenistan'da bir basın toplantısında Türkiye'nin vetosunu çekmesiyle NATO üyelik yolu açılan Finlandiya ve İsveç'in durumunu değerlendiren Putin, “Bizim İsveç ve Finlandiya'yla Ukrayna gibi sorunlarımız yok. Toprak farklılıklarımız yok. Finlandiya ve İsveç NATO'ya katılmak istiyorsa, katılabilirler. Bu onlara bağlı” dedi.

Öte yandan Putin, “Eğer askeri bileşenler ve askeri altyapı buraya gönderilirse, bizim de simetrik olarak yanıt vermemiz gerekir ve bizim için artan tehditlerin aynısını onlar için artırmamız gerekir” dedi.

Rusya'dan yetkililer daha önce birden fazla kere Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin “askeri ve siyasi sonuçları” olacağını söylemişti. Rus yetkililer, bu durumda Rusya'nın Baltık Denizi bölgesindeki savunmaları güçlendirerek “askeri dengeyi yeniden sağlaması” gerekeceğini belirtmişti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımları, Sovyetler Birliği'yle direkt karşılaşmayı önlemek amacıyla ,özellikle Finlandiya'nın, Soğuk Savaş boyunca bir tarafsızlık seviyesini koruduğu n sonu anlamına gelecek. .