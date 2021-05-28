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Putin’den Esed’e seçim tebriği

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye’deki devlet başkanlığı seçimlerindeki zaferi nedeniyle Beşar Esed’i tebrik etti.

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28.05.2021 15:43:47
Putin’den Esed’e seçim tebriği

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'deki devlet başkanlığı seçimlerindeki zaferi nedeniyle Beşar Esed'i tebrik etti. 

 Putin'in Esed'e gönderdiği telgrafında, “Seçim sonuçları tam anlamıyla yüksek siyasi otoritenizi, yurttaşlarınızın sizin yönetiminizle Suriye'deki durumun en kısa zamanda istikrara kavuşturulması ve devlet kurumlarının güçlendirilmesi için izlenen yola duyduğu güveni doğruladı” ifadeleri yer aldı.
 
Putin ayrıca, Rusya'nın terör ve aşırıcılıkla mücadelenin yanı sıra Suriye'deki siyasi çözüm ve kriz sonrası yeniden inşa sürecinde çok yönlü desteğini sürdürmeye hazır olduğunu vurguladı.

Mevcut Suriye rejiminin başı Beşar Esed, muhaliflerin katılmadığı boykotlu seçimde oyların yüzde 95'ini alarak kazandığı açıklanmıştı. Suriye Halk Meclisi Başkanı Sabbağ, 14 milyon Suriye vatandaşının sandık başına gittiğini ifade etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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