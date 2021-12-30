DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Saçlarınızı pirinç suyuna batırırsanız...
Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşında metro, tramvay, otobüs, marmaray saat kaça kadar çalışacak?
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Kılıçdaroğlu'na görüşme yanıtı
Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman uygulanacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu 2023'te mi uygulanacak?
Pas lekelerine patates sürerseniz...
Putin'den Erdoğan'a kutlama
Diyanet İşleri Başkanı'ndan 4-6 yaş Kur'an kursu paylaşımı
Taner Yüncüoğlu kimdir? Taner Yüncüoğlu nereli?
Prof. Dr. Saraçoğlu'ndan sivilceleri gideren sirkeli kür tarifi
DİAYDER hakkındaki terör iddianamesi kabul edildi
DİTİB, Senegal’de 400 katarakt hastasına 'ışık' oldu
Altın neden yükseldi? Altın bugün ne kadar? Altında beklenmeyen yükseliş!
Analiz: Bakan Akar'ın Balkanlar'a ziyareti yeni bir sayfa açılmasına yol açacak
Danıştay mülakat kararı | Danıştay'ın mülakat kararı var mı? Kılıçdaroğlu'na MEB'den yanıt!
Aflatoksin nedir? Aflatoksin nasıl oluşur?

TIMETURK / DÜNYA / Putin'den Erdoğan'a kutlama

Putin'den Erdoğan'a kutlama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

17 Dakika Önce
2021-12-30 12:55:42
Putin'den Erdoğan'a kutlama

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılını kutladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajda, Kovid-19 salgınına rağmen, başta ticaret, ekonomi, enerji ve askeri teknik alanlarında Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişimi için çaba gösterildiğini vurguladı.

Uzayın barışçıl şekilde keşfedilmesi ve virüs aşılarının üretimi ile ilgili iş birliği konusunda imkanların olduğunun altını çizen Putin, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Ortak girişimlerle, bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla, dost olan Rus ve Türk halklarının yararına uluslararası konularda yoğun ortaklığın ve verimli ikili iş birliğinin daha da geliştirileceğinden eminim."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş