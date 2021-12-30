Putin'den Erdoğan'a kutlama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılını kutladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajda, Kovid-19 salgınına rağmen, başta ticaret, ekonomi, enerji ve askeri teknik alanlarında Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişimi için çaba gösterildiğini vurguladı.

Uzayın barışçıl şekilde keşfedilmesi ve virüs aşılarının üretimi ile ilgili iş birliği konusunda imkanların olduğunun altını çizen Putin, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Ortak girişimlerle, bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla, dost olan Rus ve Türk halklarının yararına uluslararası konularda yoğun ortaklığın ve verimli ikili iş birliğinin daha da geliştirileceğinden eminim."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.