Putin'den Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telgrafı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ileten telgraf gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir telgraf iletti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Kovid- 19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' dileklerini iletti" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin'in telgrafına Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Erdoğan, "Rusya Devlet Başkanı, dostum Vladimir Putin'e nazik mesajları ve geçmiş olsun temennileri için şahsım ve Emine Hanım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Etiyopya Cumhuriyeti Başbakanı Abiy Ahmed Ali de Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini sundu. Erdoğan, Abiy Ahmed Ali'nin paylaşımını kendi Twitter hesabında alıntılayarak teşekkür etti. .