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TIMETURK / DÜNYA / Putin'den dünyaya son dakika çağrısı

Putin'den dünyaya son dakika çağrısı

Ukrayna işgali yüzünden büyük yaptırımlara maruz kalan Rusya köşeye sıkıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son dakika olarak yaptığı açıklamada, diğer ülkelere Rusya'yla ilişkilerini normalleştirme çağrısında bulundu.

3 Saat Önce
2022-03-04 14:15:04
Putin'den dünyaya son dakika çağrısı

Rusya, Ukrayna topraklarını işgal etmesinden sonra dünyadan yükselen yaptırımlar karşısında zor günler geçiriyor.

Yaptırımlardan rahatsız olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son dakika olarak yaptığı açıklamada diğer ülkelere Rusya'yla ilişkilerini normalleştirme çağrısında bulundu.

'Komşulara karşı art niyet taşımadıklarını' belirten Putin, "Rusya diğer devletlere karşı ekonomik yükümlülüklerini yerine getirecek" dedi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, komşu ülkelere Rusya ile ilişkileri tırmandırmamaları ve kötüleştirmemeleri çağrısında bulundu; komşulara art niyet beslemediklerini söyledi.
 
Mareşal Rokossovskiy gemisinin bayrak çekme törenine katılan Putin, “Ne kadar zor olursa olsun, gelişmeye devam edeceğiz. Ülkenin dört bir yanında ve elbette Baltık, Arktika ve Uzak Doğu bölgelerinde de ulaşım ve lojistik altyapısını güçlendireceğiz” dedi.
 
Putin şöyle devam etti:
 
Eğer birileri Rusya ile işbirliği yapmak istemezse de, her halükarda karşımıza çıkan görevleri yerine getirecek ve kazanacağız, zira yeni beceriler ediniyoruz.
 
Tekrar şunu vurgulamak istiyorum: Komşu ülkelerimize karşı kötü bir niyetimiz yok, onlara durumu tırmandırmamalarını, herhangi bir kısıtlama getirmemelerini tavsiye ederim.
 
Biz tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve öyle yapmaya devam edeceğiz. Durumu tırmandırmak veya ilişkilerimizi daha da kötüleştirmek için bir neden görmüyoruz. Tüm eylemlerimiz yalnızca Rusya'ya karşı birtakım dostça olmayan adımlara yanıt olarak gerçekleştiriliyor.
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