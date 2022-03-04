Putin'den dünyaya son dakika çağrısı

Eğer birileri Rusya ile işbirliği yapmak istemezse de, her halükarda karşımıza çıkan görevleri yerine getirecek ve kazanacağız, zira yeni beceriler ediniyoruz.

Biz tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve öyle yapmaya devam edeceğiz. Durumu tırmandırmak veya ilişkilerimizi daha da kötüleştirmek için bir neden görmüyoruz. Tüm eylemlerimiz yalnızca Rusya'ya karşı birtakım dostça olmayan adımlara yanıt olarak gerçekleştiriliyor.