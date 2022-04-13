Putin'den 'dost olmayan ülkeler' ile ilgili yeni açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dost olmayan ülkelerin tedarik zincirini yok ettiği belirtti.

Rusya lideri Vladimir Putin geçtiğimiz günlerde birçok ülkeyi "Dost olmayan ülkeler" ilan etmişti. Putin bu konuya ilişkin "Dost olmayan ülkeler" Arktik bölgesinde tedarik zincirini yok ediyor, sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirmiyorlar. Bu Rusya için sorun oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Putin sözlerine şöyle devam etti:

Batılı ülkelerin enerji alanı dahil Rusya ile normal işbirliğini reddetmesi şimdiden milyonlarca Avrupalıyı kötü etkiledi. .