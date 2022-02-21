Putin'den Donetsk-Luhansk'ta sözde yönetimleri tanıma kararı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın sözde yönetimlerini tanıyan kararı onay için Rusya Parlamentosu'na gönderdi.

Ulusa sesleniş konuşması yapan Putin'in açıklamalarından satır başları;

"Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır. Tarihsel olarak Rus İmparatorluğu'nun bir parçası olan yerleri vermek zorunda kaldık.

Ülkelere SSCB'den ayrılma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındı. SSCB'nin dağılmasının sorumlusu, farklı dönemlerde yaptıkları hatalar nedeniyle Bolşeviklerdir.

Geçmişi değiştirmek mümkün değil ama gerçeklerden söz etmek gerekiyor. Modern Ukrayna Rusya tarafından yaratıldı.

Ukrayna dış güçler tarafından kontrol edilmektedir. Ukrayna'da kritik kararları Batılılar veriyor. Ukrayna, Batılı efendilerinin emrine her gün daha fazla giriyor. Ukrayna Parlamentosu ayrımcı kararlar çıkarıyor.

Ukrayna, Sovyetler Birliği'nden kalan altyapı ve Batı'nın teknolojik desteğiyle kolaylıkla nükleer silah geliştirebilir. Ukrayna'nın nükleer silah geliştirme planı kabul edilemez. Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olması Rusya için tehdit olur. Ukrayna geçmişini reddediyor ve sonuçlarına katlanıyor.

Ukrayna'da atılan adımlar Rusya'nın güvenliğine karşı. NATO'nun gerçek hedeflerini hepimiz biliyoruz. NATO artık doğrudan Rusya'nın kapılarına ulaşmıştır. Sorunların diplomatik olarak çözülmesi gerekiyor. NATO ve ABD taleplerimizi görmezden geldi.

Her şartta yaptırımları uygulayacaklar, bahane arıyorlar. Donbas'ta gereken adımlar atılmadı, ölümler durmuyor.

Rus Parlamentosu Donetsk-Luhansk'ın bağımsızlığını destekliyor. Donbas'taki saldırganlığa derhal son verilmeli. Aksi halde sorumluluk Ukrayna'da olacaktır."

AA-AP .