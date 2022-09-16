Putin'den doğal gaz açıklaması: Türkiye ile anlaşma sağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Semarkant'ta görüşen Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Türkiye'nin Rus doğalgazı için ödemelerin yüzde 25'ini Ruble ile yapmasında anlaşma sağlandı' dedi.