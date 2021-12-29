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TIMETURK / DÜNYA / Putin'den dengeleri alt üst edecek kritik hamle!

Putin'den dengeleri alt üst edecek kritik hamle!

Yıl içinde ilk kez nükleer füze taşıyabilen uzun menzilli bombardıman uçaklarını Suriye'ye indiren Rusya, tüm dengeleri alt üst edecek bir adım atıyor. Rusya, Zircon hipersonik füzelerle donatılmış savaş gemilerini, Tartus limanına konuşlandıramaya hazırlanıyor.

2 Saat Önce
2021-12-29 10:32:43
Putin'den dengeleri alt üst edecek kritik hamle!

Rusya'dan Akdeniz'de suları ısındıracak adım...

Rusya, 2021 biterken Akdeniz'de eşi benzeri görülmemiş bir askeri hamleye hazırlanıyor.

Eylül 2015'te Suriye iç savaşında sahaya inerek gidişatı değiştiren Rus ordusu, bu yılın Mayıs ayında ise ilk kez nükleer füze taşıyabilen uzun menzilli bombardıman uçakları Tu-22M3'leri Suriye'ye indirdi.

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Akdeniz kıyısındaki Hmeymim ve Tartus üslerine yerleştikten sonra bu yıl Orta Doğu için en kritik adımını atan Rusya lideri Vladimir Putin, bütün Akdeniz'i kapatacak bir adım atıyor.

Rusya Federasyonu Devlet Duması Savunma Komitesi Başkanı Andrei Kartapolov, Zirkon hipersonik füzelerle donatılmış Rus gemilerinin Suriye'deki Tartus limanına konuşlandırılabileceğini belirtti.

Kartapolov, 'Soloviev Live' isimli YouTube kanalında, "Akdeniz'de hala üssümüz var, Hmeymim orada. Tartus limanında kıyı füze sistemleri de var, ayrıca tüm Akdeniz'i bloke edebilecek Zirkon hipersonik füzelerle donanmış gemiler de konuşlanabilir" dedi.

Askeri önlemlerin, savaş anlamına gelmek zorunda olmadığını' savunan Kartapolov, "Bu önlemler aynı zamanda düşmana yönelik doğrudan tehditler yaratma amacını da taşır, böylece düşman sonraki eylemlerinden vazgeçecektir" ifadelerini kullandı.

'Düşmanı caydırma amaçlı askeri önlem alma'ya açıklık getiren Rus savunma komitesi başkanı, “Yani, Doğu Avrupa'da bulunan kontrol sistemlerinin, uçak gemisi gruplarının ve diğer hedeflerin yok edilmesine yönelik doğrudan bir tehdit olduğunu anladıklarında, kaybedecekleri bir şeye başlamak istemeyeceklerdir" diye konuştu.

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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