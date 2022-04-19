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Putin'den Buça katliamı ile suçlanan tabura onur madalyası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Buça kasabasındaki katliam nedeniyle savaş suçu işlemekle suçlanan bir taburu onur madalyası ile ödüllendirdi.

1 Saat Önce
2022-04-19 09:38:13
Putin'den Buça katliamı ile suçlanan tabura onur madalyası

Putin tarafından imzlanan kararname ile 64'üncü Motorize Piyade Taburu'na "anavatanı ve devlet çıkarlarını" savunduğu için "Muhafız" ünvanı verildi ve taburdaki askerler gösterdikleri "büyük kahramanlık, mertlik, dirayet ve cesaret" nedeniyle tebrik edildi.

Nisan ayı başında, Ukrayna savunma bakanlığı başkent Kiev yakınlarında Buça kasabasını işgal eden Rus güçlerin savaş suçu işlediğini savunmuştu.

Bakanlığın istihbarat birimi taburdaki askerlerin rütbesi, isimleri ve pasaport bilgilerini açıklayarak adalet önüne çıkarılacaklarını duyurmuştu.

Ukrayna polisi geçen hafta yapılan açıklamada da Buça'da hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun silahla öldürüldüğünü belirtti.

Rus güçlerin kasabadan ayrılmasından sonra sokaklarda sivil giyimli bazılarının elleri arkadan bağlanmış çok sayıda ceset bulunmuştu.

Moskova'nın 24 Şubat'ta başlattığı işgal 54'üncü gününe girerken şu ana kadar binlerce kişi hayatını kaybetti. 12 milyon kişi de evlerini terk etmek zorunda kalarak yurt içi ve yurt dışında daha güvenli bölgelere sığındı. Bu da Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülen en büyük sığınmacı krizine neden oldu. .

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