Putin'den bir garip karar! Ukrayna'da savaşan sabıkalıların suçları silinecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin cinayet, hırsızlık, uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suçlardan hüküm giyenlerin askere alınmasını öngören kanunu imzaladı.

Kanuna göre, adli suçluların çoğunluğu tahliye şartlarının kaldırılması veya sabıka kaydının silinmesi karşılığı orduya alınacak. Karar kapsamı dışındaki suçlar ise şöyle; cinsel saldırı, vatana ihanet, casusluk, terörizm, kamu görevlisine suikast, uçak kaçırma ve nükleer madde kaçakçılığı…

Yeni kanun, hapishanede olanları değil, ev hapsi alanları ve bazı hakları kısıtlanan sabıkalıları kapsıyor.

Putin eylülde ilan edilen seferberlikte orduya 18 bin üzerine asker alındığını duyurmuştu. .