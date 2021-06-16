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Putin'den Biden'ın ''katil'' ifadesine yönelik açıklama
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Putin'den Biden'ın ''katil'' ifadesine yönelik açıklama

Vladimir Putin, Biden'ın kendisine yönelik 'katil' ifadelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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16.06.2021 20:32:55
Putin'den Biden'ın ''katil'' ifadesine yönelik açıklama

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan yüz yüze görüşme sona erdi.

Cenevre Zirvesi'nin sona ermesiyle basın toplantısı düzenleyen Putin, Biden'ın kendisine yönelik 'katil' ifadesini kullanmasına ilişkin gelen soruya yanıt verdi.

"BU AÇIKLAMALAR BENİ TATMİN ETTİ"

Putin, "Sert ifadelere gelince, hepimiz bu ifadeleri biliyoruz. Ondan sonra Başkan Biden beni aradı, açıkladı. Bu açıklamalar beni tatmin etti" dedi.

Putin ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisini ABD'ye, kendisinin de mevkidaşı Biden'ı Rusya'ya davet etmediğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan televizyon kanalı ABC News'ten George Stephanopoulos'a açıklamalarda bulunmuş ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili sert ifadeler kullanmıştı.

"Putin'in bir katil olduğunu düşünüyorum." diyen Biden, Putin'in ABD seçimlerine karışmasının bedelini ödeyeceğini söyleyerek, "Putin, bir bedel ödeyecek. Kısa süre içinde göreceksiniz." demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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