Putin’den Biden’a ilginç teklif

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında gerçekleşen görüşmede ABD Başkanı Joe Biden'a, Afganistan konusunda bilgi toplamak için Orta Asya'daki Rus askeri üslerini kullanmayı teklif etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında gerçekleşen görüşmede ABD Başkanı Joe Biden'a, Afganistan konusunda bilgi toplamak için Orta Asya'daki Rus askeri üslerini kullanmayı teklif etti.

Washington'ın, 20 yıl süren işgalin ardından Afganistan'dan asker çektiği süreçte Taliban, Kabil merkezi hükümeti karşısında ilerlemeler kaydediyor.

Bu durum, Orta Asya'yı arka bahçesi olarak gören ve mülteci akınını tetiklemesinden korkan Moskova açısından güvenlik alanında, güney sınırlarında savunmayı istikrarsızlaştırıcı bir baş ağrısı.

Söz konusu iddiayı, Rus Kommersant gazetesi tarafından cumartesi günü okuyucuyla ile paylaştı.

Gazetenin Moskova'daki kaynaklarına dayandırarak verdiği haberine göre, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin soğuk seyrettiği döneme denk gelen 16 Haziran'daki görüşmede Putin, Cenevre'de Biden'a Afganistan konusunda koordinasyon sağlamayı teklif etti ve bu bağlamda Rusya'nın Tacikistan ve Kırgızistan'daki üslerini "pratik kullanıma" koymalarını önerdi.

Gazete, önerinin insansız hava araçları kullanılarak elde edilen bilgi alışverişini içerebileceğini, ancak ABD tarafından somut bir yanıt gelmediğini aktardı.

Reuters, ay başında konuya vakıf üç farklı kaynağa dayandırarak verdiği haberinde Biden yönetiminin Amerikan güçleriyle çalışan ve halihazırda Taliban tehdidi altında olan binlerce Afgan'ı geçici olarak kabul etmeleri için Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan ile görüştüğünü aktarmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan'daki misyonunun "çöktüğünü" ABD ve NATO'nun Afganistan'dan çekilmesinin siyasi ve askeri durumu daha belirsiz hale getirdiğini ve bunun da bölgedeki terör tehdidini şiddetlendirdiğini söylemişti.

Lavrov, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen "Orta ve Güney Asya: Bölgesel ilişkiler, Tehditler ve İmkanlar" konulu yüksek düzeyli uluslararası konferansın ardından yaptığı basın toplantısında, Rusya'nın Afganistan'da savaşan taraflar arasında barış görüşmelerinin başlatılmasına yardımcı olmak istediğini dile getirmişti.

Kaynak: Reuters, Euronews Türkçe

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