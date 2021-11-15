Putin'den Bayraktar SİHA tepkisi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın Türk Bayraktar TB2 SİHA’larını kullanmasının Donbass bölgesindeki savaşı durdurmak için imzalanan Minsk Anlaşması'na aykırı olduğunu söyledi.

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da gösterdiği büyük başarı ile dünyada ilgi gören ve Ukrayna'da kullanılmaya başlanan Türk Bayraktar TB2 sihası, Rusya'da rahatsızlık oluşturdu.

Ukrayna'nın Türk Bayraktar TB2 SİHA'larını kullanmasının Donbass bölgesindeki savaşı durdurmak için imzalanan Minsk Anlaşması'na aykırı olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, fiili duruma destek vermekle suçladığı başta Amerikan yönetimi olmak üzere batılı yönetimlere tepki gösterdi.

Rusya Devlet TV kanalı Rossisya 24'den Pavel Zarubin'e konuşan Putin, Ukrayna'nın yapılan anlaşmalara karşı gelerek Donbass'ta Bayraktar SİHA kullanmasına ABD'den tepki gelmediğini Avrupa'dan ise çok cılız bir tepki geldiğinin altını çizdi.

'Haberrus'un haberine göre; Avrupa'nın Bayraktar saldırılarına göz yumduğunu, ABD'nin ise desteklediğini savunan Putin, "Ukrayna Cumhurbaşkanı Bayraktar'ları yani insansız hava araçlarını kullandıklarını keyifle duyuruyor. İnsansız da olsa bu araçlar, çatışma bölgesinde kullanılıyor, bu Minsk Anlaşması ve müteakip anlaşmalar tarafından kesinlikle yasaklanmıştır" dedi.

Putin, “Avrupa hiç buna tepki bile göstermiyor. ABD ise genellikle fiiliyatta bunu destekledi. Buna paralel olarak Karadeniz'de de (ABD tarafından) plansız tatbikatlar düzenlendi. Görünüşe göre rahatlamamıza izin verilmiyor. Pekâlâ, rahatlamadığımızı bilsinler" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Ukrayna ile Bayraktar MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) için AI-322F Turbofan Motor Tedarik ve AI-25TLT Turbofan Motor Entegrasyon sözleşmelerini imzaladı.

Ukrayna, Türkiye ile yaptığı anlaşmalar karşılığında çok sayıda Bayraktar SİHA'ları satın aldı. Geçtiğiniz ayda, Ukrayna Savunma Bakanlığı, Bayraktar SİHA'larının Donbass yakınlarında kullanıldığı görüntüleri yayınlamıştı. Görüntülerin basında yer almasının ardından Rusya'dan sert tepki gelmişti.

Minsk Antlaşması

Minsk Antlaşması Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki savaşı durdurmak için Ukrayna, Rusya Federasyonu, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcileri tarafından 5 Eylül 2014 tarihinde imzalandı. Anlaşma AGİT himayesinde Belarus'un Minsk kentinde yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından imzalanan antlaşma ile acil bir ateşkes uyguladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.