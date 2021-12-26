Putin’den Batı’ya: Çok farklı karşılık verebiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Batıya yeni bir uyarı geldi. ABD ve NATO'nun Rusya'ya güvenlik garantisi vermemesi halinde 'cevabımız çok farklı olabilir' diye konuştu.

Rusya, 15 Aralık'ta ABD ve NATO'ya ilettiği anlaşma teklifinde, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinden vazgeçilmesine dair ABD'den garanti istemişti.

Rusya, NATO üyesi olmayan bölge ülkelerinde askeri üs kurmaması ve askeri işbirliği yapmaması konusunda Batı'ya uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

‘NATO'nun genişlemesi Rusya için bir ölüm kalım meselesidir'

Öte yandan Rossiya 1 televizyonunda konuşan Peskov, NATO politikalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

NATO'nun doğuya ilerlemediği konusunda Batı'nın devam eden aldatmacası nedeniyle Rusya'nın güvenliğinin tehdit altında olduğuna dikkat çeken Peskov, güvenlik garantisi almanın Moskova için artık bir ölüm kalım meselesi haline geldiğini vurguladı.

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre Kremlin Sözcüsü, “Son yirmi yılda, belki daha da fazla bizi düzenli olarak aldattılar ve bu aldatmacanın sonucu olarak güvenliğimizin tehdit altında, NATO'nun hem siyasi, hem de askeri altyapısının sınırlarımıza doğru daha da genişlemesinin tehdidi altında olduğu bir duruma geldik. Ve bu bağlamda NATO, Ukrayna gibi ülkelere, Sovyetler Birliği topraklarında bulunan diğer ülkelere yayılıyor" ifadelerini kullandı.

‘NATO kademeli olarak Ukrayna topraklarına nüfuz ediyor'

Peskov, Ukrayna'da halihazırda NATO'nun birkaç bin askeri eğitmeni bulunduğunu, İttifak'ın kademeli olarak Ukrayna'ya nüfuz ettiğini ve gelecekte geriye sadece bu sürecin resmileştirilmesinin kalacağını söyledi.

Kremlin Sözcüsü, “Teçhizatlar Ukrayna topraklarına sokulmaya başladı, askeri eğitmenler girmeye başladı, şu anda sayıları birkaç bini bulmuş durumda. NATO yavaş yavaş Ukrayna topraklarına nüfuz ediyor ve daha sonra geriye kalan tek şey, bu süreci resmileştirmek olacak” diye konuştu.

SputnikTürkçe, NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.