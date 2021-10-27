DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Borsa günü yükselişle tamamladı
Lübnan'da Hizbullah'ın hedefindeki Hristiyan lideri Caca kimdir?
Menopoz dönemindeki kadın hamile kalabilir mi?
ÇAYKUR Azerbaycan ve Özbekistan'a çay satacak
Zencefil turşusu nasıl hazırlanır?
Selahaddin Eyyubi dizisine Pakistan'dan yoğun ilgi
Filistin'den İsrail'in Kudüs'teki cadde ve sokak adlarını değiştirmesine tepki
Hürrem Sultan'ın portresi 126 bin sterline satıldı
Putin’den ‘Asya-Pasifik’te silahlanma’ açıklaması
Lavanta yağıyla gargara yaparsanız...
AB’den Polonya'ya günlük 1 milyon avro para cezası
Cezayir: Macron'a en iyi cevap Fransızcayı terk etmek
Kaz ayaklarını bu maskeyle geçirin
Benzinde 25 kuruş indirim
“Asgari ücret en az net 3.600 TL seviyesine çıkarılmalı”

TIMETURK / DÜNYA / Putin’den ‘Asya-Pasifik’te silahlanma’ açıklaması

Putin’den ‘Asya-Pasifik’te silahlanma’ açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) sona erdirilmesi nedeniyle Asya-Pasifik bölgesinin silahlanma yarışı olasılığıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

47 Dakika Önce
2021-10-27 17:49:18
Putin’den ‘Asya-Pasifik’te silahlanma’ açıklaması

Putin, 16. Doğu Asya Zirvesi'nde çevrim içi yaptığı konuşmada Asya-Pasifik bölgesindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgesel istikrar ve güvenliği korumak için ortak çabaların önemine dikkati çeken Putin, Asya-Pasifik bölgesinde zorluk ve tehditlerin arttığını, yeni çatışma durumlarının ortaya çıktığını ifade etti.

Putin, "Özellikle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) sona erdirilmesiyle bölgenin, bu saldırı silahlarının kendi geniş topraklarında ortaya çıkma ve buna bağlı olarak silahlanma yarışı olasılığıyla karşı karşıya kaldığını defalarca söyledik." ifadesini kullandı

Böyle bir gelişmenin farkında olan Rusya'nın Asya-Pasifik bölgesine ve dünyanın diğer bölgelerine kısa ve orta menzilli füze konuşlandırılması konusunda tek taraflı olarak moratoryum ilan ettiğini hatırlatan Putin, tüm ilgili devletlere bu konuda önceden müzakere çağrısında bulunduğunu dile getirdi.

"Eşit ve bölünmez bir güvenlik sistemi"

Bu teklifin hala geçerli olduğunu ve bunun güncelliğinin de arttığını bildiren Putin, "Rusya, Asya-Pasifik bölgesinde sürekli olarak eşit ve bölünmez bir güvenlik sisteminin oluşturulmasını, egemenliğe saygı, eşitlik ve birbirlerinin çıkarlarının dikkate alınması dahil uluslararası hukuk ilkeleri üzerinde yapıcı bir iş birliği atmosferini güçlendirmeyi savunuyor. Bize göre ancak bu şekilde mevcut ve ortaya çıkan tehditler durdurulur, sorunlar çözülür." dedi.

ABD, 1987'de Sovyetler Birliği ile imzaladığı ve birliğin dağılması sonrası Rusya'nın taraf olduğu INF'den Ağustos 2019'da resmen çekilmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı da ABD'nin bu kararının ardından anlaşmanın resmen sona erdiğini duyurmuştu. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş