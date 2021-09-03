Putin'den Afganistan uyarısı: Demokrasi güç kullanılarak empoze edilemez

Doğu Ekonomik Forumu çerçevesinde konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Afganistan’da yaşananlarla ilgili, demokrasinin güç kullanılarak empoze edilemeyeceği açıklamasını yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'da yaşananlarla ilgili, demokrasinin güç kullanılarak empoze edilemeyeceği açıklamasını yaptı.

Doğu Ekonomik Forumu çerçevesinde konuşan Putin, Afganistan'da olanları 'felaket' olarak nitelendirdi.

“Bu sadece benim değil, ABD'li analistlerin de kabul ettiği bir şey” diyen Putin, daha önce Batı, ABD ve müttefikleri için çalışan ve şu anda Afganistan'da terk edilmiş olan insanların sayısına bakıldığında bunun 'insani bir felaket' olarak tanımlanabileceğini söyledi.

Putin, demokrasinin bir ulusa şiddet kullanılarak empoze edilemeyeceğini, insanlar demokrasi isterse bunu kendilerinin elde edeceğini kaydetti.

Putin, Afganistan konusunda güçlerin birleştirilmesi ile uğraşılmasını, siyasi gücün yasallaştırılması konusunun birlikte çözülmesi gerektiğini belirtti. Rus lidere göre terör ve uyuşturucu ticaretinden korunmak için Afganistan konusunun çözümü konusunda birlikte hareket edilmesi gerekiyor.

Rusya'nın gerçeklerden yola çıkması gerektiğini kaydeden Rus lider Taliban'ın neredeyse Afganistan topraklarının tamamını kontrol ettiğini ifade etti.

‘Sovyet güçleri organize şekilde çekildi'

Putin, “Sovyet güçleri de Afganistan'dan ayrıldı, fakat bunu organize bir şekilde yaptı. Sovyet güçlerinin çekilmesinin ardından orada bulunan rejim her halükarda birkaç yıl kaldı” dedi.

Putin, BM ve BMGK'nın yanı sıra beş üyesinin dünyada düzenin korunmasından sorumlu olması gerektiğini, hala dışarıdan standartların dayatılması politikasının sürdüğünü söyledi.

Putin, “Çoğunlukla Peştun kabilelerinden oluşsa da Taliban homojen bir yapı değil. IŞİD gibi radikal örgütler de dahil olmak üzere birçok radikal örgütün temsilcileri Afganistan'da. Radikaller de dahil birçok kişi hapishanelerden bırakıldı. Rusya Afganistan'da dezentegrasyondan yana değil. Böyle bir şey olursa, görüşecek kimse olmaz. Taliban medeni halklar ailesine ne kadar hızlı katılırsa, iletişim kurmak, etki etmek ve soru sormak o kadar kolay olur” dedi.

Putin, Afganistan'daki durumun komşu Asya ülkeleri için, yani bizzat Rusya için tehdit oluşturduğunu belirtti.

Afganistan konusunda alınması gereken dersler olduğunu belirten Putin, “Afganistan hakkında ‘Oraya gittik, birçok hata yaptık' diyorlar. Bu arada aynı şey başka ülkeler konusunda devam ediyor. Yaptırımlar var. Ne bu? Kendi standartlarını dayatma politikasının sürdürülmesi” dedi.

Bunun sadece Rusya değil, Asya-Pasifik bölgesi de dahil başka ülkeler için de geçerli olduğunu belirten Putin, “Latin Amerika'da da böyle, her yerde… Eğer birtakım ciddi çıkarımlar yapılırsa, ancak o zaman küresel politikada uluslararası değişikliklere tanıklık edebiliriz. Bu hakimiyetin sonunun gelip gelmeyeceği ise her şeyden önce uluslararası arenada mevcut ülkelerin ekonomik potansiyeline bağlı” ifadelerini kullandı.

Putin'e göre önemli olan partnerlerle birlikte çalışıp, güçlerini birleştirerek kendi ülkelerinin güçlendirilmesi için en iyi neticelere ulaşmak. Ancak o zaman Rusya'nın önemi ve sesi artacak, bu da yalnızca Rus halkının değil, Rusya'nın partnerlerine de fayda sağlayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.