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Putin’den Afganistan uyarısı: ABD’nin 20 yıldır dayatmalarının sonucu sıfır ve kayıplardır

Washington 20 yıldır Afganistan'da standartlarını empoze etmeye çalıştığını belirten Rusya Devlet Başkanı Putin, sonucun ise trajedi, kayıplar ve sıfır olduğunu söyledi.

20 Dakika Önce
2021-09-01 11:47:44
Putin’den Afganistan uyarısı: ABD’nin 20 yıldır dayatmalarının sonucu sıfır ve kayıplardır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Afganistan'daki varlığının 20 yıl boyunca herhangi bir ilerleme kaydedilmeden sürdüğünü, sonucun sadece trajedi ve kayıplar olduğunu söyledi.

Putin bugün, yeni öğretim yılının başlaması münasebetiyle okul öğrencileriyle yaptığı toplantıda şunları söyledi :

“Bizden çok uzak olmayan bir yerde, yani Afganistan'da cereyan eden olaylar... Yirmi yıldır Amerikan güçleri o bölgede ve yirmi yıldır halkı “uygarlaştırmaya” çalışıyorlar. Sonuç sadece trajedilerden ve kayıplardan başka bir şey değil, tabiri caizse, ondan daha az olmasa bile sıfırdır."

"Dışarıdan bir şey dayatmanın imkansız olduğu gerçeğinin farkına varılması" çağrısında bulun Putin, "Durumun olgunlaşması gerekiyor. Biri bunun daha hızlı ve daha iyi olmasını istiyorsa, halka yardım etmesi gerekiyor. Evet, bu yapılabilir ve yapılmalı, ancak medeni bir şekilde, doğru ve hesaplı adımlarla ve acele etmeden olumlu eğilimleri desteklemek için yapılmalı... Bu faktörler kümesinden herhangi bir olumlu sonuç elde etmek neredeyse imkansızdır" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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