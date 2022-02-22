DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Yenilenen Vitalica Wellness Bodrum 1 Mart 2022’de Açılıyor!
Zelenskiy: Sadece Ukrayna değil, tüm Avrupa tehditle karşı karşıya
Elektrik fatura indirimi ne zaman gelecek? Elektrik düzenlemesi ne zaman yapılacak?
Alparslan Büyük Selçuklu 14. bölüm izle | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm (14.bölüm)tek parça full HD
Putin’den açıklama: Doğal gaz tedarikinde kesinti olacak mı?
Erdoğan'dan Putin'in Donbas kararı ile ilgili ilk açıklama
Rusya Ukrayna savaşını kim kazanır? Savaşı hangi ülke kazanır? Ukrayna askeri gücü nasıl? Ukrayna Nato ülkesi mi?
Rusya'dan ''Ukrayna'' yaptırımlarına ilk yanıt
Kritik isim resmen duyurdu: Rusya Donbas'a girdi!
Donetsk Halk Cumhuriyeti nerede? Donetsk Halk Cumhuriyeti kime bağlı? Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni hangi ülkeler tanıdı?
Faturasını ödemediği için Kılıçdaroğlu’na kandiller gönderen Bahçeli'ye videolu yanıt
Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? Büyükçekmece su kesintisi | Kamiloba ve Celaliye su kesintisi
İngiltere'den Rusya'ya ''Ukrayna'' yaptırımı
Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? Yeşilkent ve Pınar mahallesi su kesintisi
Rekabet Kurumu'ndan Duru Bulgur'a 4.4 milyonluk ceza

TIMETURK / DÜNYA / Putin’den açıklama: Doğal gaz tedarikinde kesinti olacak mı?

Putin’den açıklama: Doğal gaz tedarikinde kesinti olacak mı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kkesintisiz doğal gaz tedarikini sürdürme niyetinde olduklarını ifade etti.

20 Dakika Önce
2022-02-22 13:20:01
Putin’den açıklama: Doğal gaz tedarikinde kesinti olacak mı?

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Doha'da başlayan Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) için hazırladığı açıklamayı yayımladı.

Buna göre, açıklamasında, son dönemde küresel enerji piyasalarında çalkantılar yaşandığını ifade eden Putin, "Bu kilit endüstrinin hızlı bir şekilde toparlanması etkin bir uluslararası iş birliği olmadan mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, enerjide modernleşme sürecinin ise dengeli bir şekilde ilerlemesi gerektiğine işaret ederek, enerji dönüşümünün, bireysel oyuncuların çıkarlarını ilerletme aracına dönüşmemesinin, yaptırımlar veya başka kısıtlamalar kullanılmamasının dünya topluluğunun çıkarına olduğuna inandıklarını bildirdi.

Doğal gaza yönelik talebin son derece yüksek olduğunu belirten Putin, "Rusya ise LNG dahil olmak üzere bu ham maddenin dünya pazarlarına kesintisiz tedarikini sürdürmek, ilgili altyapıyı geliştirmek ve gaz sektöründeki yatırımları artırmak niyetindedir." ifadesini kullandı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş