Putin'den ABD ve Ukrayna'ya tehdit!

Rusya lideri Putin, ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler sağlaması halinde daha önce hiç vurmadıkları yerleri vuracağını söyledi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Batı ülkeleri tarafından Ukrayna'ya daha fazla uzun menzilli füze tedarik edilirse Rusya'nın daha sert davranacağını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Putin'den Batı'ya uyarı geldi.

ABD'nin Batı ülkelerinin Ukrayna'ya uzun menzilli füze sağlamaması konusunda uyarıda bulunan Putin, "Eğer Batı bunları tedarik etmeye devam ederse, Ukrayna'yı daha sert vururuz." dedi.

Putin, "Bu tür füzeler tedarik edilirse, onlara saldıracağız. Henüz vurmadığımız hedefler var." dedi.

ABD'DEN UKRAYNA'YA FÜZE GÖNDERME KARARI

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya Rusya ile savaşında kullanılmak üzere gelişmiş füze sistemleri göndermeye karar verdiğini açıklamıştı.

Biden, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği silahlar ile bu ülkenin elini müzakere masasında güçlendirmeyi amaçladığına dikkati çekerek, "Bu nedenle de Ukrayna'ya cephedeki hedefleri daha doğru bir şekilde vurmalarını sağlayacak gelişmiş füze sistemleri ve mühimmat vermeye karar verdim." demişti.

Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması konusunda da diğer ülkeler ile birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Biden, ABD'nin Ukrayna'ya Javelin tanksavar füzeler, Stinger uçaksavar füzeler, radar sistemleri, İHA'lar ve Mi-17 helikopterler gibi gelişmiş silahları göndermeye devam edeceğini kaydetmişti. .