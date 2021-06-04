Putin’den ABD ve AB’ye suçlama: Salgını paraya sattınız, kararlarınız politik

Rusya Devlet Başkanı Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumu’nun (SPIEF) ana oturumunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Putin, Avrupa'ya koronavirüs aşısıyla ilgili ciddi suçlamalar yöneltirken ABD Başkanı Biden’a da tepki gösterdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumu'da yaptığı konuşmasında ABD ve Avrupa'ya ciddi suçlamalar yönelterek koronavirüs salgınının yönetimine politika karıştırıldığının altını çizerken Avrupa Birliği'ni insanların hayatını tehlikeye atmakla suçladı.

“Dolar ekonomik bir silah”

Putin, konuşmasında ABD yaptırımlarına ve doğalgaz, petrol gibi kaynakların ticari yönetimine de değinerek ABD'yi para birimi doları 'ekonomik bir silaha' dönüştürmekle suçladı. Öte yandan ABD Başkanı Biden'a da olumlu mesaj yollamayı ihmal etmeyen Rus lider 'Biden'la bağlarımızı güçlendirmek için yollar arayışında' olduğunu sözlerine ekledi.

“Arkasında tamamen ekonomik rekabet yatıyor”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada milyonlarca insanın koronavirüs aşılarına erişiminin olmadığının altını çizerken yoksul ülkelere yapılan aşı yardım programlarının yetersiz kaldığını ifade etti. Rus lider, Sputnik V aşısının Avrupa tarafından hala onaylanmamış olmasının arkasında tamamen ekonomik rekabetin yattığını ve bunun da insanların hayatını tehlikeye attığını söyledi.

Avrupa'nın 'para için savaştığını' ve Rus aşısına şüpheyle yaklaşılmasına sebep olduğunu belirten Putin söz konusu ülkelerde (Avrupa Birliği ülkeleri) onaylanmış bazı aşıların aksine, Sputnik V aşısı uygulanan kişiler arasında bir ölüme dahi rastlanmadığını kaydetti. Putin ayrıca, ülkesinin aşı üretimini her geçen gün artırdığını ve koronavirüse karşı aşı olmak isteyenlere kapılarını açabileceği mesajını verdi.

“Dolar yerine Euro”

Putin konuşmasında ABD ile olan ilişkilerine de değinerek ABD yaptırımlarını tam bir 'muamma' olarak değerlendirdi ve ABD'nin para birimi olan doları Rusy'ya karşı yürütülen ekonomik ve siyasi savaş için silah olarak kullandığını iddia etti. Putin ülkesinin petrol ve doğalgaz gibi kaynakların alım-satım işlemlerinde dolar yerine euro kullanmayı değerlendirdiğini sözlerine ekledi.

ABD yaptırımlarının bölgesel yarışma siyaseti yüzünden uygulandığını ve bir muamma olduğunu belirten Putin bunlara rağmen ABD Başkanı Joe Biden ile iyi ilişkiler geliştirmek için elinden gelen tüm çabayı göstermeye hazır olduğunun altını bir kez daha çizdi.

Putin, Rusya ekonomisi, pandemi öncesindeki gelişim seviyesini yakalamaya çok yakın olduğunu ifade ederken Ekonomi Forumu'nda tüm dünyaya Rusya ekonomisinin ve işsizlik oranının pandemi öncesindeki seviyelerine geri dönmeye çok yakın olduğunu belirterek ekonomik ve moral olarak güçlendikleri mesajını yineledi.

Hürriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.