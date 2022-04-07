'Birleşik Krallık, Avrupa'da Ukrayna halkına silah tedarik eden ilk ülke olmaktan gurur duyuyor' diyen İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Trass, 'Putin çökene kadar durmayacağız' dedi.

Rusya'nın Ukrayna işgaline en büyük tepki gösteren Avrupa ülkelerinin başında İngiltere geliyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Trass, "Putin barış görüşmelerini ciddiye alsaydı, masum sivilleri bombalamayı bırakır ve askerlerini Ukrayna'dan sonsuza kadar çıkarırdı. Onu düşündürmek için daha fazlasını yapabiliriz ve yapmalıyız" dedi.

Ukrayna haber portalı 'eurointegration-com-ua' için bir makale kalem alan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Trass, "Putin çökene kadar durmayacağız" başlıklı yazısı şöyle:

Ukrayna'da şiddetin yedinci haftası başlıyor.

Rus birliklerinin Irpin ve Buçha gibi şehirlerden zorla çekilmesiyle, Vladimir Putin'in barbarlığının dehşeti ve boyutu giderek daha belirgin hale geliyor.

Kitlesel infazlar, tecavüz ve işkence de dahil olmak üzere masum sivillere yönelik hedefli bombardıman ve vahşet, savaş suçu olarak soruşturulmalıdır. Birleşik Krallık, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yapılacak herhangi bir soruşturmayı tam olarak destekleyecektir.

Birleşik Krallık'ta herkes, Ukrayna'nın geleceğini, Avrupa'nın özgürlüğünü ve dünyanın güvenliğini savunma konusundaki cesaretinizi ve kararlılığınızı takdir etmeye devam ediyor.

Birleşik Krallık, Ukrayna'yı destekliyor ve Vladimir Putin'in çöküşünü yakınlaştırmaya yönelik küresel çabaların ön saflarında yer alıyor. Ukraynalı dostlarımızı güçlendirmek, mücadelenizde size yardımcı olmak ve Putin rejiminin acı veren noktalarına yaptırımlar uygulamak için müttefikler ve ortaklarla ortak çabalarımızı yoğunlaştırdık.

Ama orada durmuyoruz.

Bu hafta, Putin'in savaşının neden olduğu insani felaketin etkilerini hafifletmeyi amaçlayan sahadaki çalışmalarımızı kendim görmek için Polonya'yı ziyaret ettim.

"Birleşik Krallık, Avrupa'da Ukrayna halkına silah tedarik eden ilk ülke olmaktan gurur duyuyor"

Diğer tüm ülkelerden daha fazla kişi ve işletmeye yaptırım uyguladık. Aynı zamanda, ülkenin en büyük insani bağışçılarından biriyiz ve siz Ukraynalı dostlarımıza en karanlık saatte yardım etmeye çalışıyoruz.

Putin'in ne kadar güçlü bir muhalefetle karşılaşacağını bilmediğini biliyoruz. Ukrayna halkının ya ortadan kaybolacağını ya da askerlerini ekmek ve tuzla karşılayacağını düşündü. Bunun yerine İngiliz NLAW tanksavar füzeleri ile karşılarsınız.

Ukrayna ordusu ayrıca İngiliz Starstreak MANPADS ile donatılmıştır.

İngiltere, Putin ve takipçilerine yönelik yaptırımlar için hızlı bir adım attı. G7 ortaklarımızla birlikte Rus saldırganlığının ciddi sonuçları olacağı konusunda uyardık ve o zamandan beri Rusların gördüğü en katı yaptırımları uyguladık.

Ama daha da fazlasını yapmamız gerekiyor.

Putin barış görüşmelerini ciddiye alsaydı, masum sivilleri bombalamayı bırakır ve askerlerini Ukrayna'dan sonsuza kadar çıkarırdı. Onu düşündürmek için daha fazlasını yapabiliriz ve yapmalıyız.

Barışı sağlamak için kararlı olmalıyız. Bu, müttefiklerimiz ve ortaklarımız olarak, Putin'i zaten zor durumda bırakan şeyi iki katına çıkaracağımız anlamına geliyor - rejimine karşı yaptırımlar ve Ukrayna için önemli silahlar.

Yaptırımlarımız, birlikte dünya servetinin yarısından fazlasını oluşturan ve yeterli ekonomik güce sahip olan G7 ülkelerinin ortak konumunun mümkün kıldığı Rus ekonomisi üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip.

Ancak bu, Putin'in askeri makinesini finanse etmeyi durdurmak için yeterli olmayacak.

"Onun savaşını finanse edenlerle bir an önce ilgilenmemiz gerekiyor"

İngiltere, Putin rejimini finanse edenlere zulmederek bunun nasıl yapılacağının bir örneğini şimdiden oluşturuyor. 16 Rus bankasına yaptırım uyguladık ve bu yıl Rus petrolünü ithal etmeyi bırakacağız. Elmas endüstrisi gibi bu korkunç savaşa dahil olan diğer endüstrileri ele alacağız.

Putin'in favorilerine ve yakın arkadaşlarına yaptırım uyguluyoruz.

Saklanacakları hiçbir yer kalmayacak.

Putin'in yalan haberlerini yayan Maria Zakharova ve diğerleri gibi kişisel propagandacılarına yaptırım uyguladık. Bu tür yaptırımların en son örneği sunucu Sergei Brilov'dur.

Yakın zamanda, şehrin barbarca kuşatmasına liderlik ettiği için "Mariupol Kasabı" lakaplı Albay General Mikhail Mizintsev'i de yaptırım kapsamına aldık

Rus oligarklarının uçaklarını durdurarak ve süper yatlarını durdurarak vidalarını sıkıyoruz. Bu yasadışı izinsiz girişten ellerini yıkayamayacaklar.

Putin'in anladığı tek şey güçtür

Yanıtımızı belirlemeye devam etmesi gereken şey budur. Ek yaptırımlarla rejimini sert bir şekilde vurmaya devam etmeliyiz. Putin'in Ukrayna'yı bir daha asla tehdit edemeyeceğinden emin olmalıyız.

Dünya, Irpin ve Bucha gibi şehirlerde işgalciler tarafından masum sivillerin korkunç eylemleri de dahil olmak üzere, bu saldırganlığın tarif edilemez dehşetini görüyor. Harekete geçmek için ahlaki bir yükümlülüğümüz var, bu nedenle Birleşik Krallık Ukrayna'ya 220 milyon pound insani yardım sağlıyor.

Putin'in birlikleriyle çevrili şehirlerinize yardım etmek için yiyecek ve su kamyonları gönderdik ve ilk teslimatlar bu hafta geldi.

Ayrıca 13'ten fazla uçakla ilaç ve tıbbi malzeme gönderdik. Geçen hafta, İngiliz İtfaiye ve Kurtarma Servisi'nden 15 itfaiye aracı ve 40.000 set ekipman Ukrayna'ya geldi.

Bu kritik anda İngiltere, özgürlük ve demokrasi savunmasını hızlandırıyor. Özgür demokrasiler koalisyonunu genişletmeye çalışıyoruz. Ve Putin'in savaşını sonsuza dek sona erdirmek için bu misyona demirden bir yaklaşım sergiliyoruz.

Şimdi Ukrayna kazanıp Putin çökene kadar çalışmalıyız. .