“Putin bunu yaparsa kıyamet kopar”

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşta hedeflerine ulaşmada zorluk çekmesi Putin’in bir sonraki hamlesini hayata geçirmesinden korkuluyor. Birçok analist ve gözlemci, Putin'in, stratejik nükleer kuvvetlerini ‘yüksek alarma’ geçirdikten sonra, kırmızı düğmeye basmasının 3. Dünya Savaşı’na yol açacağı uyarısında bulunuyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Moskova'nın hedeflere ulaşmada zorluk çekmesi, gözleri Putin'in bir sonraki hamlesine çevirdi.

İngiliz The Express gazetesinin haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Putin, stratejik nükleer kuvvetlerini "yüksek alarma" geçirdikten sonra, Avrupa ülkeleri kırmızı düğmeye basabileceği korkusuyla şimdiden paniğe kapıldı.

Kremlin, 6.000'den fazla savaş başlığından oluşan dünyanın en büyük korkunç bir nükleer cephaneliğe sahip. Bu nükleer tehdit, uluslararası barış güçlerinin tüylerini diken diken etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, “Bir zamanlar düşünülemez olan nükleer çatışma olasılığı, şimdi yeniden ihtimal alanı içinde” dedi.

"Bu ölçekteki silahlarla yapılacak bir saldırı feci hasara neden olur ve muhtemelen milyonlarca ölümle sonuçlanır.” diyen Gutterres, “Soğuk Savaş'ın zirvesinde, 1960'lardaki 'Küba Füze Krizi' sırasında Rusya ve ABD tetiği çekmeye yaklaştığında bile tek bir bomba atılmadı. Ancak, Putin, Ukrayna'yı cehenneme çevirmeye devam ederken, Doğu ve Batı arasındaki gerilimler bu seviyelere geri dönüyor gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı.

"PUTİN BUNU YAPARSA KIYAMET KOPAR"

Cambridge Magdalene Koleji'nde silah uzmanı olan Hamish de Bretton-Gordon ise, Putin'in nükleer tehditleri gerçekleşirse, kıyametin kopacağını söyledi.

"Rusya'nın Ukrayna'da bir ABD biyolojik silah programına dair kanıt bulduğunu iddia etmesinin ardından Putin'in 'sahte bayrak' operasyonu gerçekleştireceği korkusu dile getirilmeye başlandı" diyen Bretton-Gordon, "Uzmanlar, Rusya'nın bunu kendi biyolojik veya kimyasal silahlarıyla Ukrayna'ya yönelik bir saldırıyı haklı çıkarmak için bir bahane olarak kullanabileceği konusunda uyardı" ifadelerini kullandı.

Hamish de Bretton-Gordon, Express.co.uk'ye şunları söyledi: "Batı'nın kimyasal bir saldırıya askeri olarak yanıt vereceğini sanmıyorum. 13 Ağustos'ta Esad sinir gazı Sarin ile 1500'den fazla sivili öldürdüğünde Obama'nın kırmızı çizgisi kırıldığında ve Rusya Salisbury'ye kimyasal bir silahla saldırdığında askeri olarak yanıt vermedik. Ama bence Ukrayna ordusuna insansız hava araçları ve savaş uçakları vererek etkinleştirmeliyiz.”

Ancak biyolojik ve nükleer saldırıların farklı bir hikayeyle sonuçlanacağı konusunda uyaran Bretton-Gordon, “Putin nükleer silah kullansaydı durum farklı olurdu. Taktik nükleer silah kullansaydı muhtemelen tepki vermezdik ama stratejik bir nükleer silah kullansaydı bu 3. Dünya Savaşı'na yol açar diye tahmin ediyorum. Nükleer veya biyolojik bir saldırı İngiltere'yi de etkileyebilir. Rusya, Ukrayna'da biyolojik bir silah kullanırsa COVID gibi Avrupa'dan İngiltere'ye yayılabilir." dedi. .