Putin ‘Bu dolandırıcılık’ demişti! Zelenski tahıl ihracatını artırma peşinde

Temmuz ayında İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşmasıyla bugüne kadar Ukrayna limanlarından 350 civarında gemi yola çıkarak Ukrayna tahılını dünya pazarlarına soktu. Ukrayna tahıl ihracatını artırmak isterken, Rusya ise Putin’in “dolandırıcılık” dediği bu durumdan memnun değil.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Temmuz ayında İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasıyla bugüne kadar Ukrayna limanlarından 350 civarında gemi yola çıkarak Ukrayna tahılını dünya pazarlarına soktu. Dünyada muhtemel bir gıda krizini önleyen bu durum için Ukrayna tahıl ihracatını artırmak isterken, Rusya ise gıda maddelerinin yoksul ülkelere değil, çatıştığı Batı ülkelerine taşındığı gerekçesiyle memnuniyetsizliğini bildiriyor.

ZELENSKİ İHRACATI ARTIRMAK İSTİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, pazar günü yaptığı günlük video konuşmasında, savaşın ihracatı engellemeye devam etmesine rağmen Ukrayna'nın, tahıl anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana deniz yoluyla yaklaşık sekiz milyon ton gıda ihraç ettiğini söyledi. DPA'nın haberine göre; Ukrayna Devlet Başkanı bu bağlamda “Bu, 300'den fazla gemi anlamına geliyor ve ihraç edilen tahılın yüzde 60'ı Afrika ve Asya'ya gitti. Bu noktada ihracatı artırmaya niyetliyiz” dedi.

RUSYA: ANLAŞMADAN ÇEKİLEBİLİRİZ

Ukrayna'dan gelen bu açıklamaya karşılık, Rusya ise tahıl anlaşmasından duyduğu memnuniyetsizliği her fırsatta dile getiriyor. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin, Ukrayna'nın güneyindeki şehirlerinden tahıl ihraç etmesinin önünü açan anlaşmanın uzatılmasının “önceden üzerinde anlaşılan diğer anlaşmaların tamamiyle uygulanması ile doğrudan ilişkili” olduğunu söyledi. Rusya'nın Cenevre'deki BM Temsilcisi Gennadi Gatilov da taleplerinin karşılanmaması halinde Türkiye ve BM'nin arabuluculuyla imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından çekilebileceklerini söyledi. Reuters'a konuşan Gatilov, Birleşmiş Milletler'e anlaşmayla ilgili kaygılarını içeren bir mektup verdiklerini belirterek "Anlaşmada bizim açımızdan bir şeylerin olduğunu görmezsek, bizi bağışlayın ama anlaşmaya farklı bir şekilde bakmak zorunda kalacağız" dedi.

AVRUPA ÜLKELERİ İLK SIRALARDA!

Ukrayna tahılının ana alıcısı ise Avrupa ülkeleri oldu. Rus medyasından Tsargrad, Ukrayna tahılının girdiği ülke pazarlarını inceledi. “Ukrayna'dan gelen tahıl beklendiği gibi çoğunlukla en yoksul ülkeler için ayrılmadı. Romanya, bu yılın haziran-temmuz aylarında Çin'in yerini alarak ana alıcı oldu. Romanya, Ukrayna'dan 314 milyon dolarlık tahıl satın aldı” denilen Tsargrad haberinde “Ukrayna tahılının alımı açısından ikinci sırada Polonya yer aldı (122.6 milyon dolarlık tahıl satın aldı). Üçüncü sırada ise, Ukrayna'dan 90 milyon dolar değerinde tahıl alan Türkiye bulunuyor. Macaristan, Mısır, Slovakya, Lübnan, Hollanda, Almanya ve İspanya da Ukrayna tahılının ilk on alıcısı arasında yer aldı. Yani, çoğunluğu Avrupa ülkeleri oluşturuyor” denildi.

PUTİN “BU DOLANDIRICILIK” DEMİŞTİ, ERDOĞAN HAK VERMİŞTİ

Tahıl anlaşması sonrası gıda maddelerinin ana alıcısının Avrupa ülkeleri olduğunun ortaya çıkması sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Bunlar mı en fakir ülkeler? Durum burada değişmiyor. Söylemesi rahatsız edici; ama bu tam bir dolandırıcılık ve başka bir şey değil” demişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 9 Eylül'de yaptığı açıklamada “Putin'in haklı olduğu bir konu var. Gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Biz de istiyoruz ki Rusya'dan da tahıl sevkıyatı başlasın” ifadelerini kullanmıştı. .