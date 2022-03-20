Rusya-Ukrayna çatışmasına dair Putin’in tutumu hakkında Batılı siyasilerin yorumlarını paylaşan gazeteci Deniz Kilislioğlu, Putin'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığının konuşulduğunu kaydetti

Kilisliğlu'nun bugünkü yazısından ilgili bölüm:

Putin'in ‘akıl sağlığı'

Ukrayna krizi başladığından bu yana Batı basınında yapılan röportajlarda istisnasız dikkat çeken bir soru var: Rus lider Vladimir Putin'in akıl sağlığı yerinde mi?

ABD ve İngiliz basının, özellikle gündemde tuttuğu bu tartışmayı kıta Avrupa'sında pek çok yayın organında görmek mümkün. Yorumlarına başvurulan tıp uzmanları arasında Putin'in durumunu “uzun süreli pandeminin bilişsel etkisi veya nörolojik olarak kibir sendromuna” bağlayanlar var. Tartışmalar buraya kadar gelince, BBC Editörü John Simpson'ın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la yaptığı röportajda “Putin'e dair bir gariplik hissedip hissetmediğini” sorması şaşırtıcı olmadı. Kalın, o soruya “Normal, net bir ses tonuyla konuştu” yanıtını verdi.

Kim ne dedi?

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman: “Putin bir deli”

Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper: “Kişisel olarak onun deli olduğunu düşünüyorum. Denge durumu için endişeleniyorum.”

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Condoleezza Rice: “Onunla birçok kez görüştüm ve bu farklı bir Putin. Her zaman hesapçı ve soğuktu, ama bu farklı. Kararsız görünüyor.”

Eski ABD Moskova Büyükelçisi Michael McFaul: “30 yılı aşkın bir süredir Putin'i izledim ve dinledim. Gerçeklikten tamamen kopmuş gibi, sesi çıldırmış gibi geliyor.”

Fransa Avrupa Parlamentosu Üyesi Bernard Guetta: “Bence bu adam, kibarca söylemek gerekirse, gerçeklik duygusunu kaybediyor” (Bu delirdiğini düşündüğünüz anlamına geliyor mu? sorusuna “Evet” cevabını veriyor)

İngiltere Eski Dışişleri Bakanı David Owen: “Putin'in saldırgan davranışının sebebi anabolik steroidler almasının bir sonucu olabilir.”

Milliyet .