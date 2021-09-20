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Putin, Biden’ın zirvesine katılmayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin başkanlığında koronavirüsle mücadele hakkında gerçekleştirilecek uluslararası zirveye katılmayacak.

3 Saat Önce
2021-09-20 17:02:28
Putin, Biden’ın zirvesine katılmayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in ABD Başkanı Joe Biden'ın girişimiyle gerçekleştirilecek çevrimiçi zirveye katılmayacağını söyledi.

Peskov, “Hangi düzeyde katılacağımız konusu diplomatik kanallar üzerinden belirlenecek” dedi.

Beyaz Ev'in açıklamasına göre 22 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan zirvede ABD virüsün yayılmasının önlenebilmesi için dünya nüfusunun yüzde 70'inin aşılanması gerektiği konusunda bir anlayışa ulaşılmasını amaçlıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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