Putin-Benet görüşmesinden kritik detaylar

Gazeteci Fuat Uğur, önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir ile İsrail Başbakanı Naftali Benet arasındaKİ görüşmeye dair dikkat çeken ayrıntılar paylaştı

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'un bugünkü köşesinde yayımlanan “Veri tabanı Ukrayna'da olan ilk 500 şirket ve İsrail-Rusya pazarlığında masadaki konular” başlıklı yazısından önemli bir bölüm:

Önceki gün İsrail Başbakanı Naftali Benet, gizli denecek nitelikte bir kararla Moskova'ya gitti ve Vladimir Putin ile tam üç saat baş başa görüştü.

Benet, Putin'le görüşmesinin ardından Zelenskiy ile telefonda konuşarak Berlin'e uçtu ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Bu görüşme 1,5 saat sürdü çünkü Olaf Scholz zaten 4 gün önce İsrail'deydi.

Benet'in bu görüşme trafiğinin sebebi Ukrayna-Rusya savaşında ara buluculuk olarak açıklandı. Ama o görünen kısmıydı ve asıl sebep Olaf Scholz'un İsrail ziyaretinde Benet ile görüştükten sonra yapılan ortak açıklamada ayan beyan ortaya dökülmüştü. Ortak basın toplantısında her iki başbakan da Viyana'da devam eden İran nükleer anlaşması görüşmelerinin daha fazla geciktirilemeyeceğini, bu yüzden İran'ın büyük çapta bir santrifüj inşa ettiğini belirterek “ŞİMDİ KARAR ZAMANI” dediler.

İsrail-İran krizi ve Rusya

Neden ŞİMDİ?

Çünkü İran'a hükmedecek tek süper güç olan Rusya şu an Ukrayna savaşı ve yaptırımlar nedeniyle sıkışık durumda ve Zelenskiy'nin sepetlenmesi, Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğini ve tarafsız kalacağını ilân etmesi gibi tavizlerin karşılığı olarak Putin'in önüne İran konulmaktaydı.

Ama işin evveli de var. İsrail, üstünkörü “ABD'yi destekliyoruz” deyip her iki tarafa mesafeli dursa da, ismi açıklanmayan Rus oligarklarına sembolik yaptırımlar uygulasa da bir kere Rusya'nın radarına girmişti. Bunun sonucunda Rusya İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri üzerinde uçaklar uçurmaya başlamış, Suriye hava sahasını ta Ben Gurion Havaalanına kadar İsrail'e kapatmıştı. İsrail de böylece Suriye'deki İran ve Hizbullah askerî oluşumlarını bombalama eğlencesinden mahrum kalıyordu.

“Ukrayna'daki Yahudi şirketleri”

Şimdi MESELENİN KÖR NOKTASI'nda sıra.

İsrail Başbakanı Naftali Benet Moskova'ya gitmeden önce Putin'den çok önemli bir 'RİCA'da daha bulunmuştu.

Dünyadaki 500 büyük şirketin VERİ TABANI Ukrayna'da bulunmakta. Elektronik Yüksek Mühendisi Ayhan Şahin bana bunu iletene kadar ben de bilmiyordum. Veri tabanlarındaki akış ve işlemler Kiev'deki çeşitli şirketler üzerinden yürütülmekteydi. Rusların Kiev'i bombalamaları durumunda kentte dağınık durumda olan bu şirketlerin yer aldığı binaların da isabet alması ihtimali uykuları kaçırmaktaydı. Malum teknolojileri nedeniyle Rus füzelerindeki sapmalar epey fazla. Veri tabanlarının uydu üzerinden aktarılması için Elon Musk Starlink uydusunu tahsis etti ama dataları bulunduran cihazların da fiziken taşınması zaman alacaktı.

İsrail Başbakanı Naftali Benet bu sebeple Putin'den kentin bombalanmaması ricasında bulundu.

Neden mi?

Çünkü dünyanın en büyük 500 şirketinin ilk sıraları paylaşan en az 100 tanesi Yahudi şirketleri de ondan. Zaten tanık olduğumuz üzere Putin Kiev'i uzun süre bombalamadı ve hâlâ da bombalamıyor. Bilindiği gibi amacı sivil ölümlere yol açmak değil, Ukrayna devletini pes ettirmek. İsteseydi çoktan yapardı.

Türkiye .