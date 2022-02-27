Amerikan TIME dergisi, Mart sayısının kapağına Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini yansıttı. Dergi, 'Tarihin Dönüşü. Putin Avrupa’nın rüyalarını nasıl çökertti?' ifadelerini kullandı.

Ünlü Amerikan Time dergisine göre; Rusya lideri Vladimir Putin, Perşembe sabahı erken saatlerde Ukrayna'ya savaş ilan ettiğinde aslında nihai hedef olarak ABD ve müttefiklerine odaklandı ve onları geceki işgali harekete geçiren bir konuşmanın merkezine yerleştirdi.

Putin, bu konuşmasında kendisini Ukrayna'ya saldırmaya iten Rusya'ya yönelik “temel tehditleri” yaratanın Batı olduğunu ve Rusya'nın takip eden savaşta alçakgönüllü olmaya çalışacağını söyledi.

Putin'in Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği vurgusu da derginin odaklandığı noktalardan biri oldu.

Bütün bunların ışığında, kapaklarıyla adından sıklıkla söz ettiren Time, Mart sayısına yine çok konuşulacak bir kapakla çıkmaya hazırlanıyor.

Görsel olarak, Ukrayna'yı işgale giden Rus tankını kullanan Time, "Tarihin dönüşü: Putin, Avrupa'nın hayallerini nasıl paramparça etti?" manşetiyle raflarda olacak. .