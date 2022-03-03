Putin: Askerlerimiz gerçek kahraman, sivillere saldırmıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 8'inci gününde açıklama yaptı.

Putin, Ukrayna'daki Rus askerlerinin sivillere saldırmadığını söyledi.

Rusyalılar ile Ukraynalıların tek millet olduğu söyleyen Putin, "Rus askerler, gerçek kahramanlar gibi davranıyor... Askerlerimiz sivillere asla saldırmıyor." ifadesini kullandı.

Putin, koridorların Ukraynalı milliyetçiler tarafından bloke edildiğini belirterek, Ukrayna güçlerinin sivilleri kalkan olarak kullandığını dile getirdi.

Rusya'nın özel askeri harekatının mevcut plana göre devam ettiğini söyleyen Putin, Batı tarafından oluşturulan Rusya karşıtlığını yok edeceklerini söyledi.

Rus lider, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine tazminat ödenmesi sözünü vererek tüm yaralı Rus askerlerinin de tazminat alacağını ifade etti.

İki ülke arasında, halihazırda müzakerelerin ikinci turu gerçekleştiriliyor. AA .