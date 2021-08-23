Putin, ABD ve Batılı ülkelerin önerisine sert tepki gösterdi

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD ve Batı ülkelerinin Afganistan’dan tahliye edilenlerin Rusya’ya yakın komşu ülkelere gönderilmesi önerisine karşı çıkarak, “mülteci kılığında yanı başımızda militan istemiyoruz” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'dan tahliye edilenlerin Rusya'ya yakın komşu ülkelere gönderilmesi önerisine karşı çıkarak, “mülteci kılığında yanı başımızda militan istemiyoruz” dedi.

Putin, Taliban'dan kaçıp Afganistan'ı terk eden göçmenlerin ABD ve Avrupa'ya yaptıkları vize başvuru süreçleri sürerken komşu Orta Asya ülkelerine gönderilmesi önerisine karşı çıktı.

TASS Haber Ajansı'nın aktardığına göre Putin, “Bu, kendileri (Batı) onları vizesiz almak istemezken, komşularımıza vizesiz gönderilebilecekleri anlamına mı geliyor? Sorunu çözmek için neden bu kadar aşağılayıcı bir yaklaşım içindeler?" sorusunu yönelterek tepkisini dile getirdi.

Rusya'nın eski Sovyetler Birliği üyesi ülkelerin vatandaşlarını vizesi kabul ettiğini hatırlatan ve başta ABD olmak üzere Batı ülkeleri tarafından getirilen bu öneriye karşı çıktığını söyleyen Putin, “Mülteci kılığında yanı başımızda militan istemiyoruz. “ dedi.

ABD'nin Afganistan'da Washington için çalışmış Afgan vatandaşlarının vize süreçleri tamamlanana kadar geçici olarak bazı Orta Asya ülkelerinde ağırlanması için gizli görüşmeler yürüttüğü biliniyor.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise geçen hafta yaptığı bir açıklamada, ABD'nin Afganistan'a başka devlet yönetim biçimlerini empoze etmeye çalışmakla suçlamış ve "Afgan halkını, Batı'nın kurallarına göre yaşamaya zorlamak saflıktır." demişti.

Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından oluşan duruma değinen Lavrov, "Kabil'in sokaklarında olumlu süreçlerin yaşandığını görüyoruz. Burada durum yeterince sakin. Taliban, etkili şekilde düzeni sağlıyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.