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Putin: ABD, SSCB gibi çökecek

ABD'nin doları bir yaptırım silahı olarak kullandığını, para birimine olan güveni sarstığını ve bu gidişle Sovyetler Birliği'nin yolunu tekrarlama riski taşıdığını belirten Putin, “Oturdukları dalı kesiyorlar. Sonunda çökecekler” dedi.

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Google News - Timeturk
06.06.2021 12:18:40
Putin: ABD, SSCB gibi çökecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin doları bir yaptırım silahı olarak kullandığını, para birimine olan güveni sarstığını ve bu gidişle Sovyetler Birliği'nin yolunu tekrarlama riski taşıdığını söyledi.

Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumu'ndan yabancı haber ajanslarının yöneticileri ile yaptığı toplantıda bu görüşleri dile getirdi.
 
Putin'e göre, örneğin savunma sektörüne uygulanan dolar temelli Amerikan yaptırımları, Rusya'yı "dolar bölgesi dışındaki" ortaklarla bir "finansal ilişkiler sistemi" oluşturmaya zorluyor.

Putin, bu tutumun ABD'nin kendisine zarar verdiğini söyledi ve "ABD'nin siyasi otoriteleri bunu neden yapıyor? Oturdukları dalı kesiyorlar. Sonunda çökecekler” dedi.
 
“Dünyada herkes bunu görüyor” diyen Putin şöyle devam etti:

"Artık doların güvenilirliği sorunu ortaya çıkıyor. Bu nedenle dolar cinsinden döviz rezervleri azalmakta. Sadece bizde değil, ABD dahil olmak üzere neredeyse tüm dünyada durum bu. Dolar cinsinden işlemlerin hacmi azalıyor. Rus petrol şirketleri bugün doları bırakmak istemiyor. Bu, dünya rezerv para birimi olarak dolara ciddi bir darbe olacak.”

Rus lider Putin şu uyarılarda bulundu:

"İmparatorlukların  genel olarak sorunu nedir? Çok güçlü olduklarını ve küçük hataları ve gafları kaldırabileceklerini düşünüyorlar. Ama sorunların sayısı artıyor. Onlarla başa çıkmanın artık mümkün olmadığı bir zaman gelir. ABD de, kendinden emin bir yürüyüşle, sağlam bir adımla, Sovyetler Birliği'nin yolunda gidiyor."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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