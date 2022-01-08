Protestocu kazak kadın: 'Kazakistan'da büyüyen tek şey yolsuzluk'

Kazakistan'da doğal gaz zammıyla başlayan ve ülke geneline yayınlan protestolar devam ederken, Cumhurbaşkanı Akayev'in göstericiler için "terörist" ifadesini kullanması tepki çekti.

Almatı'da devam eden yönetim karşıtı gösterilerde konuşan bir kadın protestocu, Kazakistan'ın Nazarbayev ailesinin özel şirketine döndüğünü ifade etti.

Saule isimli protestocunun ifadeleri şu şekilde:

"Protestocuyum demekten korkmuyorum. Ben kendi hayatımı yaşadım, bu artık çocuklarım için. Ülkenin en parlak gençleri yurt dışına gitti. Neden? Çünkü burada hayat yok. Cumhurbaşkanı "çetelerle savaştayız" dedi. Bizlere haydut, terörist dedi. Bizler haydut veya terörist değiliz, sadece gösterilere katılan insanlarız.

Tüm dünyaya söyleyin, Kazakistan'da büyüyen tek şey yolsuzluk. Ülke Nazarbayev ailesinin özel şirketi oldu."