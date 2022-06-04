Prof. Dr. Mehmet Öz'den Pensilvanya zaferi!

Kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, ABD Senatosu için yarıştığı Pensilvanya'daki ön seçimlerden zaferle çıktı.

Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre ara seçimlerindeki adayının belirlendiği ön seçimlerde, Dr. Mehmet Öz, rakibi Dave McCormick'i geride bıraktı.

Ön seçimlerde, Öz, rakibini yalnızca 900 oyla geçmişti. Bu durumun üzerine oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti. Sayım devam ederken McCormick, aradaki farkın kapanmayacağını kabul ederek adaylıktan çekildi.

McCormick, Öz'ün adaylığının arkasında "Cumhuriyetçiler ve Pensilvanyalıları birleştirmeye çalışmak için" üzerine düşeni yapacağını söyledi.

TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Prof. Dr. Mehmet Öz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "David McCormick'ten nazik bir telefon aldım ve sonbahar seçimlerinde verdiği destek sözü için son derece müteşekkirim. Pensilvanya ve Amerika için daha parlak bir gelecek hedefini paylaşıyoruz. Artık ön seçimimiz bittiğine göre, ABD Senatosu koltuğunun John Fetterman liderliğindeki radikal solun eline geçmemesini sağlayacağız." dedi.

FETTERMAN İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK

Mehmet Öz, Kasım ayında Pensilvanya Vali Yardımcısı John Fetterman ile karşı karşıya gelecek.