Prof. Dr. Aziz Sancar Şuşa'yı ziyaret etti

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın arasında bulunduğu, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesince Bakü'de düzenlenen Ekonomi Forumu katılımcıları, Şuşa'ya ziyarette bulundu.

Ziyarette, YÖK Başkanı Özvar, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yer aldı.

Başkent Bakü'den, Ermeni işgalinin sonlandırılmasının hemen ardından inşasına başlanan ve açılışı 26 Ekim'de yapılan Fuzuli Havalimanına uçakla giden katılımcılar, Fuzuli'den yeni yapılan Zafer Yolu ile tarihi kent Şuşa'ya ulaştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, katılımcılara kentin özgün mimari tarzı ile Azerbaycan halkının milli ve kültürel mirası hakkında bilgi verdi. Kerimov, işgal döneminde Ermenilerin tarihi ve kültürel varlıklara verdiği zararları anlattı.

Yeni dönemde Şuşa'da yürütülen restorasyon ve imar çalışmalarını görme imkanı bulan ziyaretçiler, kentin yakınlarındaki Cıdır Ovası'nı da gezdi.

Aşağı Gövherağa ve Yukarı Gövherağa Camilerini ziyaret eden katılımcılara, Şuşa'nın kurtarılmasından sonra camilerde işgal döneminde yapılan tahribatların izlerini silmek için yürütülen çalışmalar gösterildi.

Bazı ziyaretçiler camilerde namaz kıldı ve dua etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.