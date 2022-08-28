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Prenses Diana'nın otomobili 650 bin sterline satıldı

Prenses Diana'nın kullandığı bir otomobil, İngiltere'deki müzayedede 650 bin sterline alıcı buldu.

14 Saat Önce
2022-08-28 14:09:19
Prenses Diana'nın otomobili 650 bin sterline satıldı

Galler Prensesi Diana'nın 1985-1988'de kullandığı siyah Ford Escort RS Turbo otomobili, açık artırmada 650 bin sterline (yaklaşık 13 milyon 871 bin TL) alıcı buldu.

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Silverstone Müzayede Evi'nin satışa sunduğu araç, İngiltere merkezli bir alıcı tarafından satın alındı.

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Prenses Diana'nın kullandığı başka bir Ford model araç da Haziran 2021'de açık artırmada 52 bin sterline satılmıştı.

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Prenses Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında bir tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti. AA .

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