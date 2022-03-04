DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
YÖKDİL giriş belgesi erişime açıldı | YÖKDİL giriş belgesi ekranı
İslam Memiş'ten altını, doları olanlarla ilgili çok önemli uyarı
Reuters duyurdu: Rusya'dan Avrupa'ya misilleme
Türk mühendis 4 milyon liralık uçuş simülatörünü 120 bin liraya üretti
Bakan Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintileriyle ilgili konuştu
Selçuk Bayraktar: 'Muharebe alanında devrim oluşturacak İHA'ları geliştiriyoruz'
Ebru Cızdan kimdir? Ebru Cızdan ölüm nedeni nedir? Ebru Cızdan öldürüldü mü?
Mobius: Türkiye'nin cazibesi artacak
Erdoğan, kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketinin ayrıntılarını açıkladı
Füsun Nalan Açın kimdir? Akrep Nalan neden öldü? Akrep Nalan'ın ölüm nedeni nedir?
4 Mart Cuma hutbesi | Diyanet Cuma hutbesi konusu
'Almanya için büyük utanç!' Ukrayna'ya çürümüş füzeler gönderilmiş!
'Binlerce ABD'li savaşa katılmak için harekete geçti'
Rus satranç efsanesi Kasparov: Rusya'yı Taş Devri'ne döndürün
'Türk-Rus savaşı çıkar! Bunu deneyecekler!'

TIMETURK / DÜNYA / Prens Selman: İsrail'i düşman olarak görmüyoruz

Prens Selman: İsrail'i düşman olarak görmüyoruz

Amerikan dergisi The Atlantic'e bir röportaj veren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin İsrail'i düşman olarak değil, birçok çıkar konusunda potansiyel bir müttefik olarak gördüğünü söyledi.

3 Saat Önce
2022-03-04 09:22:33
Prens Selman: İsrail'i düşman olarak görmüyoruz

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Amerikan dergisi The Atlantic'e bir röportaj veren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile ilişkilerde izlediği yolu Riyad yönetiminin de izleyip izlemeyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Velihat Prens Selman, "İsrail'i düşman olarak görmüyoruz. Tam tersi, İsrail'e birçok konuda çıkarlara birlikte ulaşmaya çalışabileceğimiz potansiyel bir müttefik olarak bakıyoruz. Fakat buraya gelmeden önce bazı sorunların çözülmesi gerekiyor." dedi.

Her ülkenin, uygun gördüğü adımları atmakta özgür olduğunu ve BAE'nin de uygun gördüğü adımı atma hakkı olduğunu belirten Prens Selman, "Bize gelince, İsrailliler ile Filistinliler arasındaki sorunun çözülmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 21 Şubat'ta Almanya'nın Münihkentindeki güvenlik konferansında İsrail'de İbranice yayımlanan Maariv gazetesine yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin arasında "adil bir çözüme ulaşılmasının" ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişki kurmasının şartı olduğunu söylemişti.

İsrail, 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Sudan ile ilişkilerini normalleştirmişti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş