Prens Selman İngiltere’yi karıştırdı!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın İngiliz Premier Lig ekibi Newcastle United'ı resmen satın almasının ardından İngiltere futbolu karıştı. 7 Premier Lig ekibi, lig yönetimiyle acil toplantı yaptı.

Veliaht Prens Muhammed Selman'ın önderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun liderliğinde, Hindistanlı Reuben Ailesi ve İngiliz iş insanı Amanda Staveley'nin katılımıyla oluşan konsorsiyum, İngiliz iş insanı Mike Ashley'den kulübü 350 milyon Euro karşılığında satın aldı. Fakat Premier Lig'de bu satın alma büyük rahatsızlık yarattı. İşte detaylar...

GEÇEN SENE ENGELLENDİ

Milliyet Gazetesi'inden Emre Topaloğlu'nun haberine göre; daha önce Manchester United için 3 milyar poundluk teklif yapan fakat reddedilen Salman bu kez Newcastle'a talip olmuştu. Tam her şey tamamlandı, satış gerçekleşecek derken Arapların karşısına geçen sene farklı engeller çıktı.

KORSAN YAYIN + CEMAL KAŞIKÇI TEPKİSİ

Arap Prens, Newcastle yönetimiyle 300 milyon pounda (3.6 milyar TL) el sıkıştı fakat hem yayıncı kuruluş beIN Sports'un Arabistan'daki korsan yayın tepkisi hem de insan hakları örgütlerinin İstanbul'da öldürülen Cemal Kaşıkçı tepkileriyle karşılaştı.

BÜYÜKELÇİLİKTE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

2 Ekim 2018'de İstanbul'da bulunan Suudi Arabistan Büyükelçiliğinde katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı Veliaht Prens'in görevlendirdiği Suudi Arabistan istihbarat görevlilerinin öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

KAŞIKÇI'NIN NİŞANLISI HATİCE CENGİZ,

PREMİER LİG KULÜPLERİNE MEKTUP YAZMIŞTI

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı olan Hatice Cengiz, 2020 yılındaki satın alma görüşmeleri sürerken Premier Lig kulüplerine bir mektup yazmış ve Muhammed bin Selman ve Suudi Arabistan yönetiminin Cemal Kaşıkçı cinayetinde azmettirici olduğunu ve bu satışa onay vermemelerini istemişti.

SATIŞ BİR ANDA TAMAMLANDI

Aradan geçen 18 aydan sonra Arabistan - Newcastle hattında sürpriz bir gelişme yaşanmış ve geçtiğimiz hafta taraflar arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı. Böylece Newcastle United'ın yeni sahibi Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum oldu.

PRENS SELMAN'DAN BORIS JOHNSON'A: 'BU İŞİ ÇÖZ'

2020 yılında Newcastle United'ı satın alma hedefi suya düşen Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın o dönem İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a bazı mesajlar gönderdiği ortaya çıkmıştı.Mektupların içeriğinde Veliaht Prens, Boris Johnson'ın devreye girerek Premier Lig kulüplerini satın alım işlemi konusunda ikna etmesini istediğini söylediği iddia edilmişti.

7 KULÜP ACİL TOPLANTI İSTEDİ

Bu satış üzerine geçen sene olduğu gibi yine tepkiler yükseldi. Geçtiğimiz salı günü 7 Premier Lig ekibi, Newcastle United'un satışıyla ilgili lig yönetimi ile acil bir toplantı talep etti.

CEO VE BAŞKAN DA KATILDI

Tottenham, Manchester United, Everton, Aston Villa, Crystal Palace, Brighton ve West Ham kulüpleri, Premier Lig CEO'su Richard Masters, başkan Gary Hoffman'ın da bulunduğu bir toplantı yaptı.

'BUNUN CİDDİ OLDUĞUNU ANLAYACAKLAR'

Toplantıya katılan bir kulüp yöneticisinin The Sun'a yaptığı açıklamada, 'Çok ateşliydi ve yönetime yönelik birçok ağır eleştiri yapıldı. Bunun ciddi olduğunu anlayacaklar.' ifadelerini kullandı.

YA İPTAL YA İSTİFA

Adeta bir kavga havasında geçen toplantıda Newcastle'ın satılma işleminin hemen iptal edilmesinin istendiği, aksi takdirde Premier Lig yönetiminin istifa etmesi gerektiği kulüpler tarafından dile getirildi.

EĞER AKSİYON ALINMAZSA TEPKİLER ARTACAK

7 kulüp dışındaki diğer kulüplerin de satın almadan rahatsız olduğu ve yönetim tarafından herhangi bir aksiyon alınmazsa önümüzdeki günlerde tepkilerin artacağı belirtildi.

BİRKAÇ YIL İÇİNDE DÜNYANIN EN ZENGİNLERİNDEN OLACAK

Gerek kişisel serveti, gerekse Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi'nin serveti sebebiyle veliaht prens Muhammed bin Selman, dünyanın en zengin kişilerinden biri olarak görülüyor. bin Selman önderliğindeki Suudi Arabistan Yatırım Fonu'nun satın aldığı Newcastle United'a büyük bir yatırım yapması bekleniyor. Bu yatırımla birlikte Newcastle United'ın birkaç yıl içerisinde dünyanın en zengin kulüplerinden biri olabileceği yönünde yorumlar yapılıyor.

TARAFTARLAR YENİ PATRONLARI KABUL ETTİ

Newcastle United taraftarlarının büyük tepki gösterdiği ve yönetimi bırakmasını istediği kulüp başkanı Mike Ashley'e her maç pankartlar açarak tepki göstermişti. Arapların satın almasıyla büyük sevinç yaşayan Newcastle taraftarları dünya çapındaki transferleri dört gözle bekliyor.

Kaynak: Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.