Prens Selman'ın Paris ziyaretine Fransızlar tepkili!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı Paris’te ağırlayacak. Prens Selman’ın Fransa ziyareti, ülkede Cemal Kaşıkçı cinayeti hatırlatılarak tepki çekti.

AFP'nin aktardığı habere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın Fransa ziyaretinde gündemde, enerji tedariği ve nükleer programın yer alacağı belirtildi.

Prens Selman, Fransa'dan önce Yunanistan'a giderek enerji tedariği konularını görüşmüştü.

Selman'ın Fransa'ya yapacağı ziyareti değerlendiren Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetini hatırlatarak “Dünya için, Cemal Kaşıkçı ve onun gibiler için anlamı nedeniyle bu ziyaretten derin bir rahatsızlık duyuyorum” dedi.

Callamard, “Prens Selman'ın Fransa ziyareti ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ziyareti, MBS'nin (Muhammed bin Selman) bir katilden başkası olmadığı gerçeğini değiştirmiyor.” Dedi

Rusya'nın Ukrayna savaşı, Suudi Arabistan'ın petrol ve doğalgaz rezervlerini Batı için daha kritik bir noktaya getirirken yapılan görüşmeleri değerlendiren Callamard, “Artan petrol fiyatları endişesinin karşısında değerler yok ediliyor” dedi.

Prens Selman, 2018 yılında muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Istanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden bu yana ilk Avrupa ziyaretlerini gerçekleştiriyor.

ABD istihbaratı, Prens Selman'ın Kaşıkçı'nın öldürüldüğü operasyon “onay verdiğini” tespit etmişti. Riyad, iddiaları yalanlamıştı.

Kaynak: T24 .