Prens Selman ile Prens Zayed’den işbirliği görüşmesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan, iki ülke arasındaki iş birliği fırsatlarının geliştirilmesi ile uluslararası ve bölgesel meseleleri ele aldı.