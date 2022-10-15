Prens Selman'dan Zelenski'ye kritik teklif!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Veliaht Prens, görüşme sırasında Suudi Arabistan'ın Rusya- Ukrayna savaşında arabuluculuk yapmaya her zaman hazır olduğunu ve bölgedeki gerilimi azaltmak için yapılan çalışmaları desteklediğini açıkladı.

Prens Muhammed bin Selman, Riyad'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Rusya'nın 4 Ukrayna bölgesini yasa dışı ilhak etme kararını reddettiğini açıkladı. Veliaht Prens, ülkesinin BM ve uluslararası hukuka göre devletlerin egemenliğine saygı göstermesi ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Prens Muhammed bin Selman'ın başbakan olarak göreve başlamasını tebrik ederek Suudi Arabistan'ın BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan karara destek vermesine övgüde bulundu.

Zelenskiy, Suudi Arabistan'ın Ukrayna'ya destekte bulunduğu 400 milyon dolarlık insani yardım için teşekkür etti. Ukrayna Devlet Başkanı, Suudi Arabistan'ın Ukrayna'nın yaşadığı krizde insanların acılarını azaltmak konusunda istekli olduğunu ve Ukrayna halkının, Suudi Arabistan'ın Ukrayna ile dostu olduğunu gösteren insani desteği asla unutmayacağını belirtti.

Kaynak: Şarku'l Avsat