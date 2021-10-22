Prens Selman'a şok suçlama! 'Beni öldürtmek istedi'

Suudi Arabistan'ın eski istihbarat başkanı Saad el Cebri, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kendisini öldürtmek için plan kurduğunu söyledi. Cebri ayrıca, çocuklarının Riyad yönetimi tarafından rehin alındığını dile getirdi.

Ülkesinden 2017 yılında kaçan ve şu anda Kanada'da yaşan el Cebri, muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğunda öldürülmesinden günler sonra Veliaht Prens'in kendisini de öldürtmek üzere Kanada'ya bir ölüm mangası gönderdiğini ileri sürdü.

Halihazırda el Cebri'nin Sarah ve Ömer isimli çocukları cezaevinde bulunuyor ve ülke dışına çıkışları da yasaklanmış durumda. Keza damadı da cezaevinde.

Hem çocuklarına hem de damadına mali suçlamalar yöneltiliyor.

El Cebri, geçen yıl ağustos ayında Veliaht Prens bin Selman aleyhinde, Kanada'ya bir suikast timi göndererek kendisini öldürtmek istediği iddiasıyla bir Amerikan mahkemesinde dava açmıştı.

Suçlamalarda Cebri, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden iki hafta sonra Toronto'ya gelen infaz ekibinin Kanadalı sınır görevlileri tarafından engellendiğini belirtmişti.

El Cebri, veliaht prensin 2017'de darbe yaparak yerine geçtiği Prens Muhammed bin Nayif'in uzun süre yardımcılığını yapmıştı.

Bir Suudi şirketi Kanada'da el Cebri'ye dava açmış, kendisinin ve eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'in şirketten milyarlarca dolar çaldığını iddia etmişti.

Eski üst düzey istihbaratçı el Cebri, bu açıklamaları Kanada CBS televizyonuna yaptı. Mülakatın tamamı pazar günü yayınlanacak.

Bu arada Kanada'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği, el Cebri'nin 'işlediği mali suçları gizlemek için dikkat dağıtıcı konular üretme peşinde olduğu'nu iddia eden bir açıklama yaptı. Kendisinin ve ailesinin milyarlarca dolar para çaldığını öne süren büyükelçilik, el Cebri'nin itibarı olmayan eski bir devlet görevlisi olduğunu bildirdi.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.