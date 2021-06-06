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Prens Harry ve Meghan Markle'ın ikinci bebekleri dünyaya geldi

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Sussex Düseşi Meghan Markle'ın ikinci bebekleri dünyaya geldi.

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Google News - Timeturk
06.06.2021 19:40:28
Prens Harry ve Meghan Markle'ın ikinci bebekleri dünyaya geldi

Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin ikinci çocukları Lilibet 'Lili' Diana'nın, cuma günü ABD'de yerel saatle 11.40'da Kaliforniya'ya bağlı Santa Barbara'da bir hastanede dünyaya geldiği açıklandı. Çiftin bebeğe, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'e atfen Lilibet ismini verdiği belirtildi.

Megan Markle ile tam adı Lilibet Diana Mountbatten-Windsor olan kız bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Çiftin 6 Mayıs 2019'da Archie Harrison Mountbatten-Windsor adını verdikleri bir erkek bebekleri dünyaya gelmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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