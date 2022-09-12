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Prens Harry günler sonra sessizliğini bozdu

İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Sussex Dükü Prens Harry, Kraliçe 2. Elizabeth için veda mesajı yayınladı. Harry, mesajında, “Büyükanne, sana sonsuza kadar minnettarım” dedi.

2 Gün Önce
2022-09-12 13:51:56
Prens Harry günler sonra sessizliğini bozdu

Prens Harry, Kraliçe 2. Elizabeth'e veda mesajında, Kraliçe ile çocukluğundan yetişkinliğine yaşadığı anlar için minnettar olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Büyükanne, bu son ayrılık bize büyük bir hüzün getirse de sonsuza dek sana minnettarım. Sevgili karımla tanıştın ve sevgili torunlarına sarıldın. Sizinle paylaştığım bu zamanları ve aradaki diğer birçok özel anları mutlulukla anıyorum. Sadece bizim tarafımızdan değil, tüm dünya tarafından şimdiden çok özlendiniz. Şimdi babamı Kral III. Charles olarak yeni rolüyle onurlandırıyoruz. Hizmete olan bağlılığınız için teşekkür ederiz. Tavsiyeleriniz için teşekkür ederim. Gülümsemeniz için teşekkür ederim. Büyükbabamla (Prens Philip) artık barış içinde bir arada olduğunuzu bilerek gülümsüyoruz.”

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YORUMLAR (1)

ahsen

hepsinin canı cehenneme zalimler için yaşasın cehennem

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