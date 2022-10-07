Prag’daki yemekte Miçotakis’le Erdoğan arasında ne yaşandı? İşte ayrıntılar…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın zirve sonrası yaptığı açıklamada “Bu akşam yemekte benim konuşmam vardı. Konuşmamı yaptım. Beyefendi konuşmamdan çok rahatsız olmuş. Rahatsız olduğu için de kimden izin aldı bilmiyorum herhalde başkandan almış izni. Orada çıkıp bir konuşma yaptı” dedi. Yunan hükümet kaynaklarının anlattıklarına göre Miçotakis, Erdoğan’ın Adalar ile alakalı sözleri sonrası söz aldı, Erdoğan’ı “diyaloga” davet etti.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in provokatif sözlerine tepki göstererek, "Bunların bütün politikaları yalan üzerine kurulu. Yunanistan'la görüşeceğimiz bir şey yok" dedi.

Erdoğan, yemekte Yunan Başbakanı ile yemekte yaşanan diyalogu anlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu akşam yemekte benim konuşmam vardı. Konuşmamı yaptım. Beyefendi konuşmamdan çok rahatsız olmuş. Rahatsız olduğu için de kimden izin aldı bilmiyorum herhalde başkandan almış izni. Orada çıkıp bir konuşma yaptı. Kendisine bizim ağır gelecek ifadeler kullandığımızı söyledi. Aslında ağır bir şey yoktu. Ve olması gereken yerde değiller. Hala bunların bütün politikaları yalan üzerine kurulu. Hep yalan, dürüstlük yok. 'Hadi bir araya gelelim' dediğimizde kıyıdaş ülkelerle birlikte. Buna yanaşmıyorlar. Ve araya da birçok ülkeyi sokuyorlar. Birçok ülke de bizden adım atmamızı beklediler. Sizin bir yerlerden izin almanız gerekiyor. 'Yok' dedi, 'Ben izin almam' dedi. 'Benim zaten 2 ayım kaldı, görüşelim bitirelim bu işi' dedi. Sizin muhataplarınız belli. Bizim de Yunanistan'la görüşeceğimiz bir şey yok, zaman içinde temenni ederim ki bir görüşme fırsatı yakalarız.”

YUNAN KAYNAKLAR: MİÇOTAKİS HEMEN SÖZ ALDI

Yunan kaynaklar yemekte yaşanan olayı Proto Thema Gazetesi'ne anlattı. Yunan hükümet kaynaklarına göre, liderlerin akşam yemeğinde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuşmasının sonunda “sebepsiz yere” Yunanistan'ı tansiyonu yükseltmek ve kışkırtmakla suçladı.

Aynı kaynaklara göre Miçotakis hemen söz alarak Erdoğan'ın adaların egemenliğini sorgulamayı bırakması gerektiğini söyledi. Miçotakis, Erdoğan'dan “sorumlu liderlerin” yaptığı gibi gerilim yaratmak yerine diyalog kurmasını istedi.

ZİRVEDE GÖZ GÖZE BİLE GELMEDİLER

Öte yandan zirveye ilişkin Yunan basını, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, resmi olmayan Prag Zirvesi'nin “aile” fotoğrafı için liderler bir araya geldiğinde bir kez dahi olsun göz göze gelmediğini yazdı. Haberlerde, “aile fotoğrafında ve oturum aralarında oluşan kulislerde bile ikisi de birbirlerinden uzak duruyorlardı. Başbakan Miçotakis, İngiltere Başbakanı Liz Truss ve İspanya Cumhurbaşkanı Pedro Sanchez ile birlikyeydi. Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanında yer aldı. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüştü” ifadelerine yer verildi. .