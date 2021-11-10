Portekiz’de yeni yasa: İşveren, işçiyle mesai saati dışında iletişim kurmayacak

Portekiz’de hükümet tarafından alınan yeni karara göre, işverenlerin çalışanlarıyla mesai saatleri dışında iletişim kurması yasaklandı.

Portekiz'de hükümet, corona virüs nedeniyle evden çalışan sayısının artmasının ardından daha sağlıklı bir iş-yaşam dengesi kurmak amacıyla yeni yasa çıkardı.

Yasaya göre, ülkede işverenlerin çalışanlarıyla iletişim kurması yasaklanırken, iktidardaki Sosyalist Parti tarafından yapılan açıklamada, yeni kuralların Covid-19 salgınının bir sonucu olarak evden çalışan sayısının artmasının bir sonucu olduğunu söyledi.

Parlamentodan geçen yasaya göre, işverenler, mesai saatleri dışında işçilerle iletişim kurduğu için ceza alabileceği belirtilirken ayrıca şirketlerin daha yüksek elektrik ve internet faturaları gibi uzaktan çalışmanın neden olduğu masrafların ödenmesine yardımcı olmak zorunda oldukları aktarıldı.

Hükümet, iş kanununda yapılan bu değişikliğin ondan daha az çalışanı olan şirketler için geçerli olmadığını duyurdu.

NE DEĞİŞECEK?

Çıkarılan yasa sonrasında şirketler veya patronlar, çalışanlarıyla normal çalışma saatleri dışında iletişim kurdukları takdirde ceza alabilecek.

Yasaya göre, işverenlerin, çalışanlarını evde çalışırken izlemeleri de yasak olacak.

Şirketler artık çalışanların uzaktan çalışmaya geçmenin bir sonucu olarak maruz kaldığı masraflara da katkıda bulunmak zorunda olacak.

Gider karşılama kapsamı elektrik ve internet faturasını kapsarken, su faturası dahil edilmeyecek.

Çıkarılan yasaya göre sekiz yaşından küçük çocuğu olan ebeveynler istedikleri sürece evden çalışabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.