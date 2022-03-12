Poroşenko: Bayraktar TB2 SİHA'ları bugün Ukrayna için her şey demek

Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, “Şu an Bayraktar TB2 SİHA'ları, Ukrayna için her şey demek. Hatta Bayraktar şarkımız bile var Youtube’da 3 milyondan fazla izlendi bu şarkı. Türkiye gerçek bir dost” dedi.

Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya konuşan Ukrayna eski Devlet Başkanı Poroşenko, Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarına övgüde bulundu.

“Başkanlığım döneminde satın almak için ilk girişimi yaptığım Bayraktar bugün Ukrayna için her şey demek” diyen Poroşenko, “Türkiye halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın en etkili siyasetçilerinden kabul edilen, 2019 yılında seçimleri kaybederek koltuğunu Zelenskiy'ye devreden Petro Poroşenko 24 Şubat'ta başlayan savaş ile birlikte takım elbisesini çıkardı ve askeri üniforma giyerek meydanlara çıktı. O günden beri "Farklılıklarımızı bir kenara koyalım ve ülkemiz için savaşalım" diyerek Putin'e meydan ve ülkenin en zengin iş insanlarından kabul edilen Poroşenko, Zelenskiy döneminde çok ciddi yolsuzluk suçlamalarına maruz kaldı, yargılandı. Hüküm giyip tutuklanması konuşulurken savaş başladı.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Poroşenko ile Kiev'de karargâha çevirdiği parti binasının önündeki meydanda röportaj yaptı.

Poroşenko'un Nagehan Alçı'nın sorularına verdiği cevaplardan bazıları şöyle:

Öncelikle burada olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Burada olmak başka, bakın bombaların ve savaşın seslerini duyuyorsunuz. Bu Rus ordusu. Buranın ne kadar tehlikeli olduğunu anlıyor, görüyorsunuz. Ama biz savaşıyoruz, Kiev'i koruyoruz. Biz Ukrayna'yı, sivilleri, çocukları öldüren Rus şiddetinden koruyoruz. Bu vahşetin muhakkak durdurulması lazım.

“ERDOĞAN UKRAYNA'NIN GERÇEK DOSTU”

Dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarını çok takdir ediyorum. Ukrayna'nın gerçek bir dostu olan Erdoğan, bu savaşın bitmesi için samimiyetle uğraşıyor. Görüşmeler için Antalya gibi çok doğru bir yer buldu, ev sahipliği yaptı…

Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'na da barış olması için verdiği emekten ötürü teşekkür ediyorum. Bizim özel bir isteğimiz yok. Çok basit bir şey istiyoruz: Rusya Ukrayna'dan çık! Tanklarını ve askerlerini ülkemizden çek. Sonra her şeyi konuşabiliriz.

“PUTİN'E ASLA GÜVENMİYORUM”

Ben Putin'i çok iyi tanıyorum. Putin'e asla güvenmiyorum. Benim 5 yıllık başkanlık sürecim boyunca hiçbir sözünü tutmadı, ateşkes yapacağına söz verdi, rehineleri bırakacağına söz verdi, tankları Ukrayna topraklarından çıkaracağına söz verdi… Bunların hiçbiri olmadı. Zelenskiy'yi desteklemek için elimden geleni yapıyorum.

“PUTİN, UKRAYNA'YI 48 SAAT İÇİNDE ALACAĞINI

SÖYLEMİŞTİ, HANİ NEREDE?”

Ukraynalılar dünyayı çok şaşırttılar. Her şeyden önce Putin'in Blitzkrieg (yıldırım savaşı) planını bozduk. Putin, Ukrayna'yı 48 saat içinde alacağına dair kamuoyu önünde söz vermişti. 48 saatte Rus bayrağı Kiev'de dalgalanacaktı. Hani nerede? Kim bozdu bu planı? Ukraynalı askerler. Askerlerimiz dünyanın ikinci büyük ordusunu durdurdu. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz kendi topraklarımız için savaşıyoruz. Kendi insanlarımız için savaşıyoruz. Kendi çocuklarımız, geleceğimiz, demokrasi ve Avrupalı medeni bir millet olmak için savaşıyoruz.

Sadece Mariupol'de son 24 saatte 1300 sivil öldürdüler, yeni doğmuş bebekleri, hamileleri vurdular. Bu insanlık suçu!

İkinci olarak Ukrayna ordusunu benim dönemimde bu şekilde oluşturduk. 2014'te ben seçildikten sonra bu orduya yatırım yaptım ve bununla gurur duyuyorum. Şimdi bu ordu Rus uçaklarını, helikopterlerini vuruyor, binlerce Rus askeri öldürüyor. İşte gücümüz budur.

“BAYRAKTAR TB2, UKRAYNA İÇİN HER ŞEY DEMEK”

Ben özellikle Türkiye halkına ve Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmek istiyorum. Başkanlığım döneminde Bayraktar'ı satın almak için ilk girişimi ben yaptım. Şu an Bayraktar TB2 insansız hava araçları, Ukrayna için her şey demek. Hatta Bayraktar şarkımız bile var Youtube'da 3 milyondan fazla izlendi bu şarkı. Türkiye gerçek bir dost. ( Poroşenko'nun bahsettiği, Ukrayna'da fenomen olan şarkıyı da buraya ekliyorum-na)

Rusları 2 haftadır durdurduk. Kiev'i istiyorlardı, biz buradayız, savaşıyoruz.

“PUTİN ÇİÇEKLERLE KARŞILANACAĞINI

SANIYORDU, MOLOTOF KOKTEYLLERİ İLE KARŞILANDI”

Öncelikle bizi bölmek. 5. Kol faaliyeti oluşturmak istediler. İçerideki dayanışmayı küçümsediler. Onlara en ufak bir şans bile vermedik. Tüm Ukraynalılar Rusya'ya karşı. Putin çiçeklerle karşılanacağını sanıyordu, Molotof kokteylleri ile karşılandı. Bu Rus güçleri için bir şok oldu.

Şimdi Rusya'ya baskıyı artırmak, Ukrayna'ya yardım etmek, ileride AB üyesi olması için şans vermek, silah temin etmek çok önemli. Burada Türkiye'nin Kırım konusundaki tutumu da çok değerli. Kırım'ın ilhakına çok net karşı çıktı, Kırımlı Tatarlarının saldırıya maruz kalmasını asla kabul edemeyiz. .