Pompeii’nin en meşhur çifti ile ilgili ilginç ''Türkiye'' iddiası

ABD'de yayınlanan Scientific Reports dergisinde yer alan araştırma, İtalya’daki antik Pompeii kentinde yanardağ patlaması sonucu ölen bir çiftin iskeleti üzerinde yapılan genetik incelemeler sonucunda çiftin İtalya'ya Türkiye'den gittiklerini işaret etti.

İtalya'daki antik Pompeii kentinde yanardağ patlaması sonucu ölen bir kişinin iskeleti üzerinde yapılan genetik incelemeler muhtemel Anadolu kökenlerine işaret ediyor. M.S. 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu yok olan Pompeii, küllerle kaplanan kalıntıları olağanüstü derecede iyi korunduğu için arkeoloji açısından özel öneme sahip.

Bu kalıntılar arasında 1933 yılında bulunan iki insan iskeleti, yeni bir genetik araştırmaya konu oldu. Scientific Reports dergisinde Perşembe günü yayımlanan araştırmada, iki Pompeiilinin kemikleri üzerinde yapılan genetik çalışmanın sonuçları yer aldı. Araştırmacılar, ilk kez Pompeiili bir kişinin genomunun dizildiğini belirtti.

Arkeologların “Demircinin Evi” olarak adlandırdığı bir kapalı alanda bulunan iki iskelet üzerinde yapılan DNA incelemeleri, bu kişilerin 50'li yaşlardaki bir kadın ile 35-40 yaşları arasındaki bir erkek olduğunu gösterdi.

ANADOLULARLA YÜKSEK YAKINLIK GÖSTERGELERİ

Araştırmacılar, bu kişinin “genetik olarak Akdeniz'de hala mevcut olan halklara, ağırlıkla İtalya'nın iç bölgeleri ve Sardinya adasına yakın olduğunu” belirledi. Ayrıca, “Neolitik dönem Anadolululara da yüksek yakınlık” göstergeleri bulundu.

Scientific Reports dergisinde yayınlanan makalede "Bu erkek neslinin, Neolitik çağda Anadolulu bir kaynak aracılığıyla İtalya Yarımadası'na gelmiş olması muhtemel" ifadelerine yer verildi. Araştırmacılar makalede yer alan bu ifade için "Roma İmparatorluk Çağı'ndaki genişleme ve etkin nüfus artışı sayesinde, Romalıların genetik havuzunun civardaki popülasyonlara bir genetik imza katkısı yapmış olduğunu düşünmek akla yatkındır; bu genetik imza bugün de Akdeniz bölgesinde hala görülebilmektedir." açıklamasında bulundu.

HASTALIKLARI YÜZÜNDEN PATLAMADAN KAÇAMADILAR

Her iki iskelet üzerinde analizler yapan araştırmacılar, iskeletlerde hastalık belirtilerine rastladı. Ayrıca iskeletler üzerinde yapılan çalışmalar iki Pompeiilinin ölüm anındaki vücut pozisyonları nedeniyle patlamadan kaçmaya çalışmadıklarını işaret etti. Gerçekleştirilen DNA incelemesi sonrası da bu durumun olası nedenleri de bulundu.

50'li yaşlardaki kadının eklem iltihabı, 30'larındaki adamın ise omurilik tüberkülozu geçirdiği belirlendi. İtalya basınında yer alan haberlerde bu hastalıkların etkileri nedeniyle patlamadan kaçmaya çalışamamış olabilecekleri yorumu yapıldı.

Kopenhag ve Salento üniversitelerinden araştırmacılar, inceledikleri iki iskeletin yanardağ patlaması sonucu kül ve kaya parçacıklarıyla kaplanmaları sayesinde oksijen gibi DNA'yı bozan çevresel faktörlerden korunduklarını belirtti. Ayrıca yeni metodolojilerin genetik araştırmalarda elde edilebilecek veri miktarını yükselttiğini vurguladı. .