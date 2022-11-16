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Polonya'ya füze düştü! NATO’dan acil toplantı kararı

Polonya’ya füze düşmesi sonrası  NATO ülkeleri, Genel Sekreter Jens Stoltenberg başkanlığında acil olarak toplanacak.

56 Dakika Önce
2022-11-16 08:16:01
Polonya'ya füze düştü! NATO’dan acil toplantı kararı

Dün akşam saatlerinde Rusya'ya ait olduğu iddia edilen bir füze Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bir köye düştü. Patlamada iki kişi hayatını kaybetti.

ABD'den yapılan açıklamada "NATO'nun her karış toprağını koruma konusundaki tutumumuz net" ifadelerine yer verildi.

ACİL TOPLANTI KARARI

NATO, Polonya'nın talebi üzerine acil toplantı kararı alındığını ve konuya ilişkin bir toplantı düzenleneceğini açıkladı. .

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