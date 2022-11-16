Polonya'ya füze düştü! NATO’dan acil toplantı kararı
Polonya’ya füze düşmesi sonrası NATO ülkeleri, Genel Sekreter Jens Stoltenberg başkanlığında acil olarak toplanacak.
2022-11-16 08:16:01
Dün akşam saatlerinde Rusya'ya ait olduğu iddia edilen bir füze Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bir köye düştü. Patlamada iki kişi hayatını kaybetti.
ABD'den yapılan açıklamada "NATO'nun her karış toprağını koruma konusundaki tutumumuz net" ifadelerine yer verildi.
ACİL TOPLANTI KARARI
NATO, Polonya'nın talebi üzerine acil toplantı kararı alındığını ve konuya ilişkin bir toplantı düzenleneceğini açıkladı. .
YORUMLAR (0)