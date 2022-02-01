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Polonya: Ukrayna'ya askeri desteğe hazırız

Polonya, Ukrayna'ya savunma alanında destek vermeye hazır olduğunu açıkladı.

2 Saat Önce
2022-02-01 18:37:20
Polonya: Ukrayna'ya askeri desteğe hazırız

Ukrayna'yı ziyaret eden Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Denis Şmıgal ile bir araya geldi.

Morawiecki, Şmıgal ile düzenlediği ortak basın toplantısında, enerji, savunma ve insani yardım alanlarında Ukrayna'ya destek vermeye hazır olduklarını vurguladı, Polonya'da 27 Ocak'ta Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını destekleyen bir kararın kabul edildiğini hatırlattı.

Polonya Başbakanı ayrıca, Ukrayna'ya füze, topçu mühimmatı, uçaksavar füzesi, hafif havan topları, insansız hava araçları ve çeşitli savunma silahı yardımında bulunacaklarını belirtti.

Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği ülkeleri arasında dayanışmanın önemine de işaret ederek bağımsız ve demokratik Ukrayna'nın, tüm Avrupa ülkelerinin çıkarına olacağını söyledi. AA .

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