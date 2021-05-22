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Polonya, Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 satın alacak

Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2’nin ilk teslimatının 2022'de olacağı açıklandı. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın 24-25 Mayıs tarihlerindeki Türkiye ziyaretinde anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

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22.05.2021 14:25:40
Polonya, Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 satın alacak

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ülkesinin 24 adet Bayraktar TB2'yi tanksavar mühimmatları ile birlikte alacağını resmen açıkladı.

TRT Haber'de yer alan habere göre bir radyo programına katılan Blaszczak, "4 set, yani tanksavar mühimmatları ile donatılmış 24 adet Bayraktar TB2 satın almak için sözleşme üzerinde görüştük" dedi.

"Bayraktar, saldırganı caydıran etkili bir silah"

İlk setin bir yıl içinde Polonya ordusuna ulaşacağını açıkladı.

"Polonya ordusunu Bayraktar ile güçlendiriyoruz. Kanıtlanmış bir silah, saldırganı caydıran etkili bir silah" övgüsünde bulunan Blaszczak sözleşmenin lojistik ve eğitim paketini de içerdiğini vurguladı.

Polonya, Türkiye'den SİHA alan ilk üye

Bayraktar TB2'nin, Polonya'ya ulaşması sonrası ilk kez bir NATO ve AB üyesi Türkiye'den SİHA almış olacak.

"Türk askerleri, Baltık Hava Polisliği görevine Malbork'taki üsten başlayacak"

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın 24-25 Mayıs tarihlerindeki Türkiye ziyaretinde anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

Polonya Savunma Bakanı, yakın zamanda Türk askerlerinin Baltık Hava Polisliği görevine Malbork'taki üsten başlayacağına da sözlerine ekledi. 

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Bakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İyi haberler yakında geliyor… Beklemede kalın” notunu düşmüştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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